Tak będą wyglądały nadchodzące gry na kartach NVIDIA

Trwają właśnie wirtualne targi Gamescom 2021. Wczoraj mieliśmy szansę zapoznać się z całym zestawem nadchodzących gier od Microsoftu na konsole Xbox Series oraz komputery z systemem Windows 10 (i nadchodzącym Windows 11). Wiele z fragmentów rozgrywki które mamy szansę zobaczyć uruchamianych jest na nowych kartach graficznych od NVIDIA. Firma od lat dba o to, by zapewniać możliwie jak najlepsze doznania wizualne graczom - a na tegorocznych targach Gamescom serwuje solidny pokaz możliwości ich najnowszych produktów.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

NVIDIA ogłosiła, że wraz z premierą Strażników Galaktyki Marvela 26 października, wersja na PC będzie dostępna z efektami ray tracingu i NVIDIA DLSS, zapewniając graczom GeForce RTX najlepsze wrażenia na PC.

Dying Light 2 Stay Human

Jeżeli wczorajszy pokaz możliwości polskiego Dying Light 2 to dla Was za mało, to rzućcie okiem jak gra wygląda ze wsparciem technologii NVIDIA DLSS, śledzeniem promieni i globalnym oświetleniem:

Nasza współpraca z NVIDIA pomogła nam stworzyć grę, która zapewnia prawdziwie wciągające wrażenia graczom Dying Light 2. Ray tracing zwiększa realizm naszego bezlitosnego, zainfekowanego świata, podczas gdy technologia NVIDIA DLSS zapewnia ogromny wzrost wydajności bez poświęcania jakości obrazu, dzięki czemu gracz nie przegapi absolutnie niczego podczas swojej podróży. - Tomasz Szałkowski, Rendering Director, Techland

Battlefield 2042

Battlefield 2042 to jedna z tych strzelanin, która bez wątpienia od wejścia zaskarbi sobie sympatię milionów graczy na całym świecie. Wiadomo już, że gra będzie obsługiwać technologie NVIDIA DLSS i NVIDIA Reflex. Co więcej — tutaj partnerstwo producenta kart graficznych się nie kończy, na targach fowiedzieliśmy się, że gra będzie dołączana do wybranych komputerów stacjonarnych i laptopów z GeForce RTX.

Escape from Tarkov, Rust

Poza wielkimi hitami - są też mniejsze produkcje:

NVIDIA wydała właśnie aktualizację NVIDIA Reflex, która zawiera optymalizacje dla gier opartych na silniku Unity oraz ulepszenia trybu Boost. Pierwsze dwa tytuły, które zostaną zaktualizowane to Rust i Escape From Tarkov, dwie niezwykle popularne gry wieloosobowe zbudowane na silniku Unity. W Escape from Tarkov opóźnienie zostało zmniejszone do 58% (z 38%), a Rust do 51% (z 38%).

Na tym jeszcze nie koniec...

Poza powyższymi grami, NVIDIA ma jeszcze kilka asów w rękawie. Myst to prawdziwy klasyk i wielka uczta dla wszystkich fanów gier przygodowych. 26 sierpnia gra doczeka się wersji ze wsparciem NVIDIA DLSS i ray tracingiem: