Po Xbox Games Showcase, gdzie poznaliśmy nadchodzące gry dla Xbox Series X (ale nie tylko), już chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, jak ważnym elementem oferty Microsoftu jest Xbox Game Pass. To właśnie do usługi subskrypcyjnej Microsoftu trafiają najlepsze klasyki oraz kompletne nowości (w dniu premiery lub niedługo później). Cierpi na tym oferta Games with Gold, która nie zawiera już takich tytułów, które faktycznie skusiłyby graczy do wykupienia abonamentu, którego jeszcze (z jakichkolwiek powodów) nie posiadają.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X. Co kupimy, w co pogramy i dlaczego?

A przecież już niedługo portfolio Microsoftu wzbogaci się o nową usługę, czyli xCloud pozwalającą na rozgrywkę przez Internet dzięki streamingowi. Jest ona cały czas testowana, ale w nadchodzących miesiącach stanie się jednym z najjaśniejszych punktów katalogu produktów i usług giganta z Redmond. To wszystko idzie w parze z kolejnymi nowościami, które przybliżają nas do premiery Xbox Series X. Nie znamy jeszcze ceny konsoli Microsoftu ani konkretnej daty premiery, ale powinno to zmienić się na przestrzeni najbliższych miesięcy.