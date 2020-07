Sierpniowa oferta PS+ zaserwuje nam m.in. najnowsze Call of Duty

Dla wielu użytkowników konsoli PlayStation opłacających abonament PlayStation Plus koniec miesiąca to wyczekiwany czas, kiedy to firma ogłasza nowe tytuły które będą w ramach płatności dostępne do pobrania za darmo. Złote czasy, kiedy była to niekończąca się lista hitów, już dawno minęły. Ale są miesiące gorsze i lepsze. Sierpień zdecydowanie należy do tych drugich — w ofercie dostępna będzie wydany wiosną tego roku, remake kultowego Call of Duty: Modern Warfare 2. Campaign Remastered.

PlayStation Plus: sierpień 2020 – gry w ofercie abonamentowej

Odświeżona wersja klasycznej strzelaniny Call of Duty: Modern Warfare 2 z zeszłej generacji ma jednak jedno „ale”, które nie każdemu przypadnie do gustu. Jak sugeruje pełny tytuł (tj. campaign remastered), jest to fabularna zabawa dla jednego gracza — i nie uświadczymy tam trybu multi, który na co dzień przyciąga przed ekrany miliony graczy z całego świata.

Drugim z tytułów który dołączy do oferty abonamentowej PlayStation Plus w sierpniu 2020 roku jest Fall Guys: Ultimate Knockout. To znacznie mniej popularny tytuł, ale myślę, że na wakacyjne spotkania ze znajomymi — będzie jak znalazł. Dla odmiany, ten skupia się na zabawie wieloosobowej i to w dość absurdalnym wydaniu, w którym staramy się wygrać teleturniej wykonując… rozmaite zadania. Są tryby rywalizacji, gdzie każdy gra przeciwko sobie — ale jest też kooperacja, w której drużynowo walczymy o wspólne dobro. W sumie w zabawie może spotkać się do stu (!) osób — więc myślę że to fajna przeciwwaga dla jednoosobowej kampanii w Call of Duty. A przede wszystkim też dużo lżejsza rozgrywka.

Kiedy premiery sierpniowych gier w PlayStation Plus? Tym razem Sony je rozdzieliło tygodniami — Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered trafi do oferty już dzisiejszego popołudnia, zaś Fall Guys: Ultimate Knockout dołączy tam tydzień później — 4. sierpnia. Obie dostępne będą do końca przyszłego miesiąca.