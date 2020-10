Galaxy Z Fold 3 – projektantów chyba ciutek poniosło

W 2018 r. do koreańskiego urzędu patentowego (Korean Intellectual Property Office, KIPO) wpłynął wniosek o patent na bardzo dziwne urządzenie. Jego ekran nie tylko się składał, co wtedy nie było jeszcze znane w świecie smartfonów, ale też – robił to w nieoczywisty sposób. Składał się bowiem „na trzy” a do tego posiadał… wysuwaną klawiaturę QWERTY. Jeżeli myślicie, że autorem tego pomysłu jest jakaś nieznana nikomu firma, to się myślicie. Patent został przyznany bowiem Samsungowi, który obecnie dzierży prym jeżeli chodzi o sprzedaż urządzeń ze składanym ekranem. Pomysł był chowany w sekrecie aż do lata tego roku. Kiedy wypłynął na światło dzienne, specjaliści z LetsgoDigital postanowili połączyć siły z projektantem przemysłowym Sarang Sheth, by odtworzyć to, jak taki telefon mógłby wyglądać w rzeczywistości.

Czy tak będzie wyglądał Samsung Galaxy Fold 3?

Jak widać na renderach, urządzenie stworzone zostało w stylu serii Galaxy. Mamy tu więc te same kolory i przetłoczenia co w Galaxy S20 FE/Note 20 oraz tak samo dużą wyspę na aparaty.