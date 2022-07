Smartfon z wymienną baterią? Proszę bardzo. I to od Samsunga

Galaxy XCover6 Pro jest wzmacnianym urządzeniem do zadań specjalnych. I ma jedną rzecz, której już się nie spotyka

Możliwość wymiany baterii w smartfonie była kiedyś czymś zupełnie naturalnym.

Zrób to sam

I nie mówimy tu o wymianie jej w serwisie. Po prostu podważamy plastikowe plecki, wyjmujemy wyczerpane ogniwo i zastępujemy je pełnym. Tak było jeszcze w czasach telefonów komórkowych i naturalną koleją rzeczy tak też wyglądały początki smartfonów. Jednak po jakimś czasie taka możliwość zaczęła zanikać. Najpierw HTC, wtedy gigant rynku, postawił na konstrukcje z metalu, a więc takie, których już samemu nie można było otworzyć. Potem poszły kolejne firmy, metal został zastąpiony szkłem i innymi materiałami, tak by smartfony można było ładować indukcyjnie. Zaczęto stosować różne normy odporności na wodę i po możliwości samodzielnej wymiany baterii ślad zaginął.

Samsung odkurzył ten pomysł

Zupełnie niespodziewanie o tej zapomnianej opcji przypomniał sobie Samsung. Firma oficjalnie zapowiedziała właśnie model Galaxy XCover6 Pro i jednym z jego wyróżników jest właśnie możliwość szybkiej wymiany baterii. Co jeszcze ciekawsze, nie przeszkadza to wcale w zachowaniu militarnego standardu MIL-STD 810H oraz normy IP 68 czyli odporności na zanurzenia do półtora metra nawet na 35 min.

Ogniwo nie jest wielkie – ma pojemność 4,050mAh, więc tym lepiej, że można je wymienić w każdej chwili. Oczywiście telefon można normalnie ładować z mocą typową dla Samsunga, czyli niezbyt wielką, w tym przypadku to 15W.

A jak wygląda reszta specyfikacji? Jak na telefon tego typu, w którym przede wszystkim liczy się wytrzymałość a działanie schodzi a nieco dalszy plan, jest nieźle.

Procesor to mocny średniopółkowy Qualcomm Snapdragon 778G. Do tego mamy 6GB RAM i 128GB pamięci wbudowanej. Jest również możliwość zainstalowania karty pamięci do 1TB.

Wyświetlacz to PLS LCD który ma przekątną 6.6 cala, odświeżanie do 120 Hz i można go obsługiwać w rękawiczkach.

Zestaw kamer to dwa obiektywy z tyłu: główny 50 MP, f/1.8, i szeroki kąt 8 MP, f/2.2, 123˚ oraz selfie 13 MP, f/2.2.

Jest również wejście mini-jack na słuchawki czy wsparcie dla Samsung DeX. Telefon oczywiście obsługuje sieć 5G. Urządzenie ma wzmocnioną obudowę, stąd jego spora waga wynosząca 235 g.

Co ciekawe, smartfon pojawił się już na niemieckiej stronie Samsunga. Niestety nie ma tam jeszcze ceny. Spekuluje się, że ma ona wynosić nieco ponad 600 dol. czyli około 2700 zł. Ma być dostępny w połowie lipca.

Konkurencja głównie z Chin

To dość drogo, jednak trzeba zauważyć, że Samsung jako jeden z nielicznych renomowanych producentów jest obecny w tym segmencie. Dominują na nim mniej znane chińskie marki takie jak Dogee, Ulefone, Oukitel czy Blackview. Niektóre z nich dysponuję bardzo ciekawymi technologiami takimi jak kamera termowizyjna FLIR, którą jako pierwszą w smartfonie zastosował CAT. Zazwyczaj jednak ich specyfikacja techniczna jest słaba, pracują one na starszych wersjach Androida. Mają za to bardzo wytrzymałe konstrukcje i pojemne baterie, tak by można z nich było intensywnie korzystać w trudnych warunkach.