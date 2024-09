Zegarki Samsung Galaxy w zestawach nawet 950 zł taniej

Jeśli polujecie właśnie na promocję z zegarkami Samsung Galaxy Watch 7 czy Galaxy Watch Ultra lub ze słuchawkami Galaxy Buds 3 Pro, u operatora Plus dostępne są nie lada zniżki przy ich zakupie w zestawie.

Co ważne na początek, podane niżej ceny i obniżki to rzeczywiste kwoty z oficjalnego sklepu Samsunga i mimo, że to promocja u operatora, nie jest wymagane przy tym jednoczesne wykupienie abonamentu. Możecie je kupić z osobna - za gotówkę lub w ratach 0%.

Jakie to zestawy? Jeśli chcecie kupić zegarek razem ze smartfonem, do wyboru jest aż 5 modeli - niezależnie, który wybierzecie (droższy czy tańszy), zniżki na zegarki i słuchawki są takie same:

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy S23 FE bądź

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Ultra

Kupując jeden z tych smartfonów, w zestawie możecie dokupić zegarki lub słuchawki Samsunga w niżej wymienionych cenach:

Galaxy Watch 7 40mm w zestawie w cenie 879 zł – taniej o 470 zł (cena w sklepie Samsunga w gotówce lub w 30 ratach 0%: 1349 złotych),

Galaxy Watch 7 44mm w zestawie w cenie 999 zł – taniej o 450 zł (cena w sklepie Samsunga w gotówce lub w 30 ratach 0%:: 1449 złotych),

Galaxy Watch Ultra w zestawie w cenie 1949 zł – taniej o 950 zł (cena w sklepie Samsunga w gotówce lub w 30 ratach 0%: 2899 złotych),

Galaxy Buds 3 Pro w zestawie w cenie 699 zł – taniej o 330 zł (cena w sklepie Samsunga w gotówce lub w 30 ratach 0%: 1029 złotych).

Dodatkowo, decydując się na zakup jednego z tańszych smartfonów - Samsung Galaxy A35 5G oraz Samsung Galaxy A55 5G, również w tych cenach można dokupić zegarek Galaxy Watch 7 lub słuchawki Galaxy Buds Pro 3, czyli tylko bez zegarka Galaxy Watch Ultra.

Nie potrzebujecie akurat smartfona? Powyższe obniżki są dostępne też przy zakupie w zestawie: zegarek + zegarek oraz słuchawki + słuchawki. Tak więc, to dobra opcja, na zakup dla siebie jednego z tych urządzeń i dla bliskiej osoby, ewentualnie wspólnie ze znajomym.

Źródło: Plus.