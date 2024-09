Action wyprzedaje elektronikę. Tanie akcesoria do smartfonów

Sieć sklepów Action słynie ze swojej taniej elektroniki, która zachęca ceną, lecz nie zawsze jakością. W okresie od 4 do 10 września sieć sklepów Action przygotowała wyjątkowe promocje na różnorodne akcesoria technologiczne, w ramach której już i tak tanie produkty będą jeszcze tańsze. To idealna okazja, aby uzupełnić swoje wyposażenie o praktyczne gadżety w atrakcyjnych cenach. Wśród ofert znaleźć można zarówno nowoczesne uchwyty na telefon, jak i niezawodne kable do ładowania i przesyłania danych. Oto najważniejsze propozycje tego tygodnia.

Action wyprzedaje akcesoria do smartfonów

Jednym z głównych produktów promocyjnych jest uchwyt na telefon z ładowarką bezprzewodową Grundig o mocy 15 W. Dzięki niemu można nie tylko bezpiecznie zamocować telefon w samochodzie, ale także wygodnie go naładować podczas podróży. Uchwyt wyposażony jest w wysuwane ramię, które można regulować od 8,9 cm do 13,5 cm, co pozwala na dopasowanie długości uchwytu do naszych własnych preferencji. W zestawie znajduje się również kabel USB-C, co zapewnia pełną kompatybilność z większością nowoczesnych urządzeń. Produkt jest teraz dostępny w cenie 34,99 zł, co stanowi oszczędność 10 zł w porównaniu z ceną regularną wynoszącą 44,99 zł.

Dla kierowców, którzy potrzebują źródła zasilania dla swoich urządzeń mobilnych, Action oferuje ładowarkę samochodową Re-load z dwoma gniazdami USB. To stosunkowo niewielkie urządzenie charakteryzuje się mocą 12 W. Obecnie produkt ten można nabyć za jedyne 6,99 zł, co czyni go jednym z najtańszych, a zarazem praktycznych gadżetów w tej promocji.

W tegorocznych promocjach tygodnia Action oferuje również szeroki wybór kabli do ładowania i przesyłania danych marki Sologic. Wszystkie kable charakteryzują się długością 3 metrów, co zapewnia swobodę podczas korzystania z urządzeń, nawet gdy gniazdko jest daleko. Kable wyposażone są w metalowe wtyczki oraz wytrzymały oplot, co gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie.

W ofercie znajdziemy różne rodzaje kabli Sologic, w tym:

Kabel USB-C za 7,95 zł zamiast 11,29 zł, idealny do nowoczesnych smartfonów i tabletów.

Kabel micro USB za 7,95 zł zamiast 11,29 zł, który sprawdzi się w wielu starszych urządzeniach.

Kabel USB-C do USB-C za 7,95 zł zamiast 11,29 zł, przydatny do ładowania i przesyłania danych między nowoczesnymi urządzeniami.

Kabel 8-pin do ładowania iPhone'ów za 7,95 zł zamiast 11,29 zł, dedykowany użytkownikom produktów Apple

Grafika: depositphotos