Lidl kokietuje majsterkowiczów. Masa elektroniki za grosze

Lidl po raz kolejny wprowadza rotację do swojego asortymentu tymczasowego. Już od czwartku 12 września, niemiecka sieć sklepów wyłoży na półki produkty skierowane do wszystkich pasjonatów majsterkowania. Popularna sieć dyskontów przygotowała szeroką gamę narzędzi marki Parkside, które charakteryzują się niezłą jakością w stosunku do ceny. Teraz będą one dostępne w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach. Wśród promocji znalazły się narzędzia, które z pewnością zainteresują zarówno doświadczonych fachowców, jak i amatorów prac domowych.

Lidl wyprzedaje elektronarzędzia

Jednym z najciekawszych produktów w ofercie jest młotowiertarka z udarem o mocy 1050 W. To narzędzie, które sprawdzi się zarówno podczas wiercenia, jak i kucia, niezastąpione przy remontach i pracach budowlanych. Lidl oferuje młotowiertarkę w zestawie z przecinakiem ostrym, dłutem płaskim oraz trzema wiertłami SDS. Całość jest dostępna za 199 złotych.

Kolejnym produktem, który przyciąga uwagę, jest laser krzyżowy z zielonym światłem, dostępny w zestawie ze statywem i akumulatorem. Laser ten umożliwia precyzyjne poziomowanie, co jest kluczowe podczas montażu półek, płytek czy innych elementów wymagających idealnego wyrównania. Lidl obniżył jego cenę z 49,99 zł na 39,99 zł.

Gazetka Lidl

Dla tych, którzy cenią sobie precyzyjne pomiary, Lidl proponuje miernik cyfrowy z funkcją auto range do 300 V. To urządzenie jest teraz dostępne za 47,90 zł, a jego standardowa cena wynosiła 59,90 zł. Miernik cyfrowy to narzędzie, które przyda się zarówno w domu, jak i warsztacie – pozwala na dokładny pomiar napięcia, prądu czy oporu, co jest niezbędne podczas napraw i prac elektrycznych. W ofercie znalazły się także inne urządzenia pomiarowe, takie jak tester gniazd, miernik sygnału satelitarnego oraz urządzenie do kontroli napięcia, każde w cenie 24,99 zł. Te proste, ale niezawodne narzędzia pomogą w szybkim i skutecznym diagnozowaniu problemów w instalacjach elektrycznych.

Promocja Lidla obejmuje również produkty dostępne wyłącznie online. Klienci mogą nabyć akumulatorową piłę łańcuchową 20 V marki Parkside za 249 zł. Również online dostępna jest akumulatorowa dmuchawa turbinowa do liści 40 V za 349 złotych. Warto zaznaczyć, że w przypadku obu tych produktów nie ma akumulatorów w zestawie, więc koniecznie byłoby dokupienie jeżeli nie posiadamy takowych w swojej skrzynce na narzędzia.

Grafika: Kamil Świtalski/Antyweb