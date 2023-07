Galaxy Watch 6 już bez tajemnic, premiera za tydzień

Galaxy Watch 6 już bez tajemnic

Wygląda na to, że Samsungowi niezbyt dobrze wychodzi utrzymywanie tajemnic. O smartfonach Fold, które także zadebiutują za tydzień wiemy już niemal wszystko, a teraz podobnie jest z zegarkami. Od dłuższego czasu wiadomo, że do sprzedaży trafią 4 różne modele, Watch 6 w rozmiarach 40 i 44 mm oraz Watch 6 Classic w rozmiarach 43 i 47 mm. Ten drugi ma większą obudowę za sprawą obrotowej ramki, która cieszyła się niegdyś wielką estymą klientów. Poza tym jednak specyfikacja obu wersji będzie praktycznie identyczna, tak przynajmniej wynika z przecieków jakie opublikował SnoopyTech, mający całkiem niezłą historię dostarczania takich wiadomości.

Mniejszy model 40/43 mm zostanie wyposażony w wyświetlacza AMOLED o średnicy 1,31 cala i rozdzielczości 432x432 piksele oraz baterię oferującą 300 mAh, natomiast te większe dostaną duży ekran - 1,47 cala o rozdzielczości 480x480 pikseli oraz znacznie pojemniejszą baterię - 425 mAh. Dzięki temu jest szansa, że większy model nieco dłużej podziała bez konieczności ładowania. Poza tym specyfikacja obu zegarków jest praktycznie identyczna. Wyświetlacz pokrywa szafirowe szkło, bardziej wytrzymałe na zarysowania, obudowa wykonana jest z aluminium, a sama obrotowa ramka w wersji Classic ze stali nierdzewnej. Samsung odświeżył też procesor, w Watch 4 i 5 mieliśmy układ Exynos W920, a wersji 6 będzie to już Exynos W930 z 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci na dane. Oba zegarki spełniają też normy IP68, MIL-STD-810H oraz pozwalają na zanurzenie do 50 metrów, a działają oczywiście pod kontrolą systemu Wear OS by Samsung.

Samsung chwali się również, że Watch 6 będzie o niemal 30% lżejszy niż Watch 5 Pro i 40% lżejszy niż Watch 6 Classic. W tym drugim dostaniemy jednak więcej funkcji multimedialnych, jak możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych, opcjonalny modem 4G, czy możliwość sterowania głosem. W obu modelach nie zabraknie też funkcji fitnessowych, czyli pomiaru tętna, natlenienia krwi, monitoringu snu czy liczenia kroków. Galaxy Watch 6 ma być dostępny w trzech kolorach - grafitowym, złotym i srebrnym, natomiast Watch 6 Classic będzie albo czarny albo srebrny. W zasadzie jedyna niewiadoma na dzień dzisiejszy to ceny, te jednak poznamy już za tydzień.