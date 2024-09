Popatrz na te kolory! Ten tańszy Samsung zachwyci nie tylko ceną

Samsung Galaxy 24FE jeszcze ma trochę czasu do premiery, ale już teraz możemy sprawdzić w jakich będzie kolorach, które właśnie wyciekły do sieci.

Oczekuje się, że premiera Samsunga Galaxy S24 FE będzie miała miejsce jeszcze w tym roku, a w najgorszy razie jej zapowiedź. Chociaż tego pewni nie jesteśmy, to już teraz możemy zerknąć na kolory. Te bowiem wyciekły do sieci.

Tańszy, ładniejszy, czego chcieć więcej?

Po raz kolejny kolor nadchodzącego, tańszego modelu Smasunga Galaxy S24 wyciekł, nim zdążono go zapowiedzieć. Poprzednim razem był to srebrny/biały, a przy okazji tego wycieku, dołączają grafitowy, niebieski zielony oraz żółty. Jeżeli zawierzymy renderom opublikowanym przez Android Headlines, Samsung wzorem Apple, poszedł w stronę pięknych, pastelowych kolorów.

Nazwy podanych kolorów nie są oczywiście ich oficjalnymi wersjami. Znając życie, możemy liczyć na jakieś wyszukane nazwy, wpasowujące się w obecny schemat i kierunek firmy.

Bez rewolucji

Samsung Galaxy S24 FE w stosunku do poprzednika, wiele się nie zmienił. Największą nowością w jego budowie jest "wyprostowanie" krawędzi, które w poprzednim modelu były bardziej obłe. Czyli zupełnie na odwrót niż to postąpiło Apple w zeszłym roku, gdy iPhone 15 otrzymał bardziej okrągłe krawędzie, poprawiające uchwyt.

Oczekiwana grubość krawędzi to niemal 2 mm i po podglądzie można wywnioskować, że dolna będzie odrobinę szersza, ale nie jest to jeszcze finalna informacja. Oczko aparatu tradycyjnie na środku.

Sztuczna inteligencja również w tańszym modelu

Samsung nie rezerwuje swojej technologii Galaxy AI wyłącznie dla flagowców, więc jeżeli komukolwiek wydawało się po pokazach innych, droższych modeli, że obejdzie się smakiem, to ma powód do radości. Jako że jesteśmy na świeżo przed konferencją Apple, to warto dodać coś, czym nawet ten tani Galaxy S24 FE się może pochwalić, ale podstawowy model iPhone'a nie. 120Hz ekran.