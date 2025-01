Samsung Galaxy S25 bez tajemnic. Tak będą wyglądały najnowsze smartfony!

Premiera smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 zbliża się wielkimi krokami. Wielkiego wydarzenia z oficjalnym ogłoszeniem i prezentacją nowych urządzeń spodziewamy się pod koniec miesiąca, a dokładniej mówiąc: 22 stycznia. To wtedy koreański gigant zaprasza na wielkie wydarzenie z serii Unpacked. Jak to zwykle bywa w analogicznym okresie: zaczyna przybywać plotek, przecieków oraz... grafik. Te ostatnie -- tak długo jak nie są wpadką producenta, który zaliczy wyciek i udostępni je wcześniej światu -- są renderami opartymi na wszelkiej maści plotkach. Nierzadko jednak zdarzało się, że finalnie urządzenie wyglądało identycznie.

Teraz do sieci trafiły rendery pokazujące smartfony: Samsung Galaxy S25 Ultra oraz Samsung Galaxy S25 Plus. Rzekomo są one oficjalne -- a źródłem przecieków miałby być popularny producent akcesoriów ochronnych, firma Spigen. A te wydają się potwierdzać wiele z dotychczasowych informacji, które słyszeliśmy na temat urządzeń z nadchodzącej serii flagowców.

Tak wyglądają Samsung Galaxy S25 Ultra i Samsung Galaxy S25 Plus. Nie będziecie zaskoczeni

Jeżeli śledziliście dotychczasowe plotki na temat tego, czego możemy spodziewać się po nadchodzących flagowcach -- prawdopodobnie nie będziecie specjalnie zaskoczeni poniższymi grafikami. Wydają się one potwierdzać wszystkie nieoficjalne informacje, które na temat urządzeń napływały do nas zewsząd.

Galaxy S25 Ultra. Źródło: Gizmochina

Jedną z najważniejszych -- i niemal od razu rzucających się w oczy -- zmian, są bez wątpienia krawędzie. Te mają być lekko kanciaste, ale nie aż tak ostre, jak miało to miejsce w przypadku tegorocznych flagowców.

Kolejną ze zmian, które wyjątkowo rzucają się w oczy są przednie ramki w modelu Ultra. Porównując je do dotychczasowych modeli -- na pierwszy rzut oka widać, że są znacznie mniejsze, a ekran zajmuje jeszcze więcej powierzchni, zostawiają dosłownie niewielki czarny pasek przy krawędziach. Można zatem zakładać, że będzie to na podobnym poziomie, jak w najnowszych flagowcach Apple -- czyli iPhone'ach 15 Pro oraz 15 Pro Max.

Galaxy S25 Plus. Źródło: Gizmochina

Tył urządzenia wygląda niezwykle podobnie -- z zestawem pięciu pionowo ułożonych aparatów w przypadku Galaxy S25 Ultra, oraz trzech przy Galaxy S25 Plus. Nie zabrakło też charakterystycznego metalicznego okręgu na etui, które wydaje się potwierdzać informacje o wsparciu dla magnetycznych technologii przywodzących na myśl MagSafe znany ze smartfonów Apple. Co ciekawe -- na powyższych grafikach modele Ultra i Plus różnią się kolorami. Mimo że oba są po prostu błękitne / niebieskie, to odcienie sugerują wykorzystanie innych materiałów, przez co będą one prezentować się nieco inaczej.

Premiera smartfonów z rodziny Galaxy 25 już za kilka tygodni!

Na tę chwilę to wciąż jeszcze przecieki, ale premiera nowych flagowców Samsunga coraz bliżej. Już 22 stycznia w San Jose odbędzie się Unpacked, na którym spodziewamy się poznać wszystkie informacje dotyczące nowej rodziny flagowców. Poza nimi plotkuje się również o tym, że firma pokaże światu nowy model Galaxy Ringa oraz gogle rozszerzonej rzeczywistości Galaxy XR.