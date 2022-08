Galaxy S23 Ultra dostanie lepszy obiektyw i procesor. Oraz szybsze ładowanie

Jesteśmy tuż przed premierą najnowszych Foldów, Flipów oraz serii Galaxy Watch 5. Wydarzenie odbędzie się 10 sierpnia, czyli w najbliższą środę. Na temat urządzeń wiadomo już w zasadzie wszystko, łącznie z cenami. Szczegóły możecie znaleźć w tym wpisie.

Nie dziwi więc fakt, że do sieci zaczynają przedostawać się informacje na temat kolejnych smartfonów Samsunga. Najwięcej dotyczy modelu Galaxy S23 Ultra, czyli najpotężniejszego „normalnego” smartfona w portfolio tego producenta.

Po pierwsze – wiadomo już jaki procesor zamierza zastosować firma. Będzie to Snapdragon 8 Gen 2. I co najważniejsze – nie będzie to dotyczyć tylko rynków amerykańskiego i koreańskiego, ale również europejskiego. Ten sam procesor mamy zresztą zobaczyć w pozostałych dwóch modelach serii czyli S23 i S23 Plus.

Po drugie – bateria będzie mieć znów pojemność 5000 mAh. Co w tak wielkim urządzeniu nie jest jakimś specjalnym wynikiem. Ale dzięki procesorowi czas pracy na jednym ładowaniu powinien się wydłużyć. Snapdragon 8 Gen 2, produkowany przez TSMC a nie Samsunga, ma być bardzo energooszczędny.

Po trzecie – zmieni się główny obiektyw. Firma zamierza zastosować nową matrycę ISOCELL HP2 z pikselem o wielkości 0,60 µm. Co zapewnić ma jeszcze lepszą jakość zdjęć, która i tak stoi przecież na świetnym poziomie.

Po czwarte – reszta obiektywów ma pozostać bez zmian, dostaniemy więc najprawdopodobniej 3 i 10 x zoom po 10 MP oraz szeroki kąt 12 MP. Również kamera do selfie ma zachować 40 MP.

I po piąte – nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądać ładowanie. W S22 Ultra maksymalna moc wynosiła 45W i najprawdopodobniej producent zostanie przy tej wartości. Co jednak nie oznacza, że telefon nie będzie się ładować szybciej. Na przykład Galaxy Z Fold 4 będzie można ładować z maksymalną mocą 25W, ale czas potrzebny na napełnienie baterii ma być krótszy. To 50 proc. w pół godziny, podczas gdy Z Fold 3 w pół godziny zyskiwał jedynie 33 proc.

Źródło 1, 2