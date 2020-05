Ekran 60 Hz w telefonie za 4000 zł? Co jeszcze wiemy o Galaxy Note 20

Podstawowy Note 20 nie będzie miał częstego odświeżania ekranu

Sprawa wyświetlacza w najnowszych Note’ach jest poruszana na forach już od kilku miesięcy. Przede wszystkim sugeruje się, że nowe Samsungi będą miały wyświetlacz LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) znany m.in. z Apple Watch Series 5. Jest to technologia pozwalająca na dynamiczne zmiany częstości odświeżania ekranu, mogąca podbijać ją kiedy jest taka potrzeba i redukować, kiedy z urządzenia się nie korzysta. To, że nowe Galaktyki będą wyposażone w LTPO jest tylko częściowo prawdą, ponieważ taki ekran otrzyma tylko najwyższy Note 20+ i będzie mógł on osiągnąć aż 120 Hz.

Note 20 Update – while the Note 20+ remains LTPO and 120Hz, the Note 20 will be LTPS and 60Hz. Makes sense since LTPO costs more and should appear first in premium models. You can do 120Hz with LTPS, but it consumes a lot of power. LTPO is the best implementation for 120Hz. — Ross Young (@DSCCRoss) May 12, 2020

Niestety, jak sugerują przecieki, LTPO nie trafi do podstawowego Note 20 i jego użytkownicy będą musieli się zadowolić odświeżaniem „zaledwie” 60 Hz. Byłaby to druga po rozdzielczości różnica w ekranach pomiędzy modelem podstawowym a „+”, ponieważ droższy wariant ma posiadać rozdzielczość 1440p, podczas gdy podstawowy – klasyczne 1080p. Ciężko jednak odnieść mi się do słów o tym, że implementacja LTPO jest droga i technologia ta powinna najpierw pojawić się w modelach premium. Podstawowy Note 10 w dniu premiery kosztował ponad 4 tys. zł, co w mojej ocenie jak najbardziej zalicza go jako urządzenie premium. Jeżeli Note 20 również będzie tyle kosztował, to nie mam wytłumaczenia dla jego 60 Hz ekranu w momencie, gdy telefony poniżej 1000 zł oferują już 90 Hz.

Nie będzie Galaxy Note 20 Ultra

Jakiś czas temu informowałem was o tym, że ludzie mają już dosyć telefonów za 6000 zł, przez co sprzedaż najnowszej serii Galaxy S jest na poziomie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Oczywiście swoje 3 grosze do sprzedaży dorzuciła też pandemia i nadchodzący kryzys gospodarczy. Być może właśnie z tych przyczyn Samsung postanowił zrezygnować z produkcji najdroższego wariantu w serii, czyli modelu Ultra. Czy to oznacza, że podzieli on los serii „e”, która po S10 nie trafiła do S20 – nie wiadomo.