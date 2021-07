Rysik to najlepsze, co mogło spotkać składane smartfony Samsunga

Po tym, jak nowy flagowiec z serii Galaxy zyskał obsługę rysika S Pen, Note odszedł w niebyt i najprawdopodobniej nigdy nie powróci. Z jednej strony trochę szkoda, z drugiej nie ma sensu dublować urządzeń – szczególnie, że przecież obsługa rysika była głównym wyróżnikiem tej biznesowej linii smartfonów Samsunga. Plotki o tym, że nowy Galaxy Z Fold również otrzyma wsparcie „piórka” były więc bardzo realne i tak naprawdę czekaliśmy jedynie na oficjalne potwierdzenie od koreańskiego producenta.

Samsung Galaxy Z Fold i Z Flip z obsługą S Pen

Chcemy wyznaczać nowe szczyty i otwierać zupełnie nowy świat ekscytujących doświadczeń dla jeszcze większej grupy osób. Mam nadzieję, że dołączysz do nas podczas debiutu naszej kolejnej rodziny Galaxy Z i podzielimy się kilkoma składanymi niespodziankami – w tym pierwszym w historii rysikiem S Pen zaprojektowanym specjalnie do składanych telefonów. Zamiast tym razem zaprezentować nową odsłonę Galaxy Note, będziemy dalej rozszerzać ukochane funkcje Note o więcej urządzeń Samsung Galaxy. W międzyczasie zaznaczcie w kalendarzach i obejrzyjcie nasze wydarzenie Unpacked 11 sierpnia aby zobaczyć, co się wydarzy.

– napisał na oficjalnym blogu Samsunga Dr. TM Roh.

Myślę, że wszystko jest jasne – nowe rozkładane/składane Samsungi dostaną własny rysik, z tego też wynika, że jest on zaprojektowany specjalnie dla nich i ten od ostatniego Galaxy S/Note nie będzie działał. Druga kwestia to oczywiście brak samego Galaxy Note. Na pewno pamiętacie, że to właśnie ta seria miała swoją własną imprezę Unpacked w sierpniu, można więc śmiało mówić o tym, że to już koniec biznesowej serii smartfonów.

S Pen to najlepsze, co mogło się przydarzyć Galaxy Z Fold

Nowy Galaxy Z Fold 3 (jakkolwiek zostanie ostatecznie nazwany) ma otrzymać mierzący 7,6 cala ekran, choć już 7,3 cala z pierwszego Folda z 2019 wręcz krzyczało o obsługę rysika. Jak rozumiem, było to jednak technicznie niewykonalne i ta fuzja musiała poczekać. Rozkładany smartfon to przede wszystkim dużo większa przestrzeń robocza, a ona aż prosi się o rysik. Jego obsługa w składaku była więc tylko kwestią czasu i będzie moim zdaniem stanowić jeden z najmocniejszych elementów nowej odsłony smartfona.

Nie do końca jednak rozumiem jak i po co obsługa rysika miała pojawić się w Galaxy Z Fold, czyli składanym smartfonie. Tu pomysł jest przecież o odwrotny – nie powiększamy przestrzeni roboczej, a zmniejszamy o mniej więcej połowę rozmiar urządzenia zanim schowamy je do kieszeni. Możliwe więc, że to po prostu nadinterpretacja słów TM Roha wynikająca z użycia liczby mnogiej odnoszącej się do kolejnych urządzeń Samsunga obsługujących S Pena. No bo i gdzie schowamy tam rysik? To może być problem przy dużym składaku, no chyba, że Samsung stworzył również składany, teleskopowy rysik i jakoś zmieści go do Z Flipa. Tylko po co?