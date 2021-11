[TEST] Samsung Galaxy Buds 2 to definicja mieszanych uczuć

Samsung Galaxy Buds 2 - specyfikacja

Specyfikacja Galaxy Buds 2 wygląda całkiem nieźle. Lekkie i niewielkie słuchawki wyposażone są na pierwszy rzut oka we wszystko co potrzebne. Mamy Bluetooth 5.2 ze wsparciem dla kodeków AAC i SBC, szereg czujników oraz aktywną redukcję szumu. To ta ostatnia funkcja wzbudza największe zainteresowanie, bo przy cenie 649 PLN to jedne z tańszych markowych słuchawek dostępnych z tym dodatkiem. Dodatkowo po Samsungu i funkcji wspieranej przez uczenie maszynowe można sobie wiele obiecywać, ale o tym przekonamy się za chwilę. Czas pracy na poziomie 5 godzin nie robi może wielkiego wrażenia, ale to raczej standard w tym segmencie. Cieszy możliwość ładowania etui bezprzewodowo, a jedyne co wyróżnia się in minus to certyfikat IPX2, który daje minimalną odporność na zachlapanie.

Łączność: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Czujniki : Akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik dotykowy, Hall, VPU

: Akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik dotykowy, Hall, VPU Dźwięk: ANC, Ambient Sound, wsparcie kodeków AAC i SBC, Scalable Codec*

ANC, Ambient Sound, wsparcie kodeków AAC i SBC, Scalable Codec* Certyfikat: IPX2

IPX2 Czas pracy na jednym ładowaniu: do 5h z ANC, do 20h z futerałem, 3,5h rozmów telefonicznych

do 5h z ANC, do 20h z futerałem, 3,5h rozmów telefonicznych Ładowanie indukcyjne: Tak (w standardzie Qi)

Tak (w standardzie Qi) Szybkie ładowanie: Tak (5 minut ładowania wystarczy na godzinę pracy urządzenia).

* tylko ze smartfonami Samsunga

Samsung Galaxy Buds 2 - wygląd i wykonanie

W niewielkim pudełku poza słuchawkami w etui znajdziemy też przewód USB A -> USB C służący do ładowania oraz dwa dodatkowe komplety silikonowych nakładek na słuchawki. W sumie jest ich 3 pary w trzech rozmiarach, a domyślnie założone są te w średniej wielkości. Jako, że są to słuchawki dokanałowe, to każdy może dobrać sobie rozmiar do własnych preferencji, aby zachować odpowiednią izolację od otoczenia i jednocześnie wygodę użytkowania. Samo etui jest niewielkich rozmiarów, waży zaledwie nieco ponad 40 g i zmieści się do każdej kieszeni. Poza ładowaniem przez przewód USB, obsługuje również ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi, co pozwala na podładowanie słuchawek nawet przez smartfona z bezprzewodowym ładowaniem zwrotnym.

Po otwarciu etui naszym oczom ukazują się dwa owalne kształty. Dla tych, którzy widzieli chociażby Galaxy Buds Pro, nie jest to wielkie zaskoczenie. Słuchawki mają bardzo podobny wygląd, a w ich projekcie ponownie pomagało AKG, co zostało wyraźnie zaznaczone na obudowie etui. Galaxy Buds 2 dostępne są w 4 kolorach - białym, czarnym, oliwkowym i właśnie lawendowym, który widzicie na zdjęciu poniżej. Kwestie wyglądu pozostawię już waszym osobistym preferencjom, z pewnością w tym kolorze będą się wyróżniały w naszych uszach. Ich owalny kształt i śliskość powierzchni sprawia jednak, że nieco niezręcznie było mi je wyjmować z etui oraz wkładać na miejsce, choć w tym akurat pomagają wbudowane magnesy. Mimo wszystko powinniście uważać, aby gdzieś wam nie wypadły np. na ulicy pod koła nadjeżdżającego samochodu ;-)

Same słuchawki mają też tylko certyfikat IPX2, który oznacza, że odporne są na zachlapania "pod kątem 15 stopni od pionu". Cokolwiek to znaczy, raczej nie chcecie aby wpadły wam pod bieżącą wodę, a obawiam się, że również intensywniejszy trening nie wchodzi w grę. Tym bardziej, że ciągle miałem wrażenie jakby miały mi zaraz wypaść przy bardziej intensywnym poruszaniu się. Niestety nie jestem fanem słuchawek dokanałowych i nawet z najmniejszą nakładką silikonową komfort ich noszenia jest dla mnie wątpliwy. Na plus trzeba za to zanotować dużą i czułą powierzchnie dotykową, która pozwala na sterowanie odtwarzaniem muzyki. Według specyfikacji Galaxy Buds 2 wyposażone są w dwa głośniki (średnio i wysokotonowy) oraz po 3 mikrofony na słuchawkę, które odpowiadają za działanie ANC oraz wyciszanie szumów podczas rozmów telefonicznych.

Samsung Galaxy Buds 2 - funkcje dodatkowe

Jeśli macie smartfon Samsunga to parowanie i obsługa słuchawek są bajecznie proste. Ja korzystałem ze smartfona z Androidem ale innego producenta, dlatego aby wykorzystać pełnie ich możliwości musiałem pobrać dodatkową aplikację, do której trzeba było doinstalować dodatek z obsługą słuchawek. Troche to kłopotliwe, ale po tej operacji z parowaniem czy obsługą nie było już żadnych problemów. Aplikacja wskazuje poziom naładowania słuchawek (nie znalazłem poziomu naładowania etui, choć podobno w smartfonach Samsunga jest on również pokazywany). Już na pierwszym ekranie wyróżnia się funkcja redukcji szumów. Do wyboru mamy 3 ustawienia - włączone, wyłączone oraz przekazywanie dźwięków otoczenia. Ta ostatnia jest całkiem przydatna bo silikonowe wkładki bardzo dobrze izolują od otoczenia.

Redukcja szumów działa naprawdę bardzo dobrze, poprawnie założone słuchawki z włączonym ANC mocno odcinają od otoczenia. Niwelują wszystkie jednostajne szumy (wentylatory komputera, nebulizator czy klimatyzację), ale pozwalają np. słyszeć głos innej osoby. Jeśli jednak słuchacie muzyki to nie usłyszycie jeśli ktoś będzie do was mówił w tym samym pokoju. Jak na moje wymagania, ANC działa nawet aż za dobrze. Nie czułbym się zbyt bezpiecznie np. na ulicy, ale pewnie w tramwaju czy samolocie takie słuchawki mogą dać kilka godzin ukojenia. Pod warunkiem, że nie przeszkadza wam dokanałowa konstrukcja. Warto też sobie ustawić zmianę trybu pracy ANC pod funkcją dotykową, aby móc zawsze szybko ją wyłączyć bez potrzeby sięgania po smartfona. Aplikacja dla Galaxy Buds 2 pozwala też na spersonalizowanie funkcji dotykowych oraz odnalezienie słuchawek jeśli się zawieruszą (wydają wtedy jednostajny dźwięk).

Samsung w aplikacji dodał też krótką instrukcję obsługi oraz konfiguracji, która informuje nas o podstawowych ustawieniach. Pozwala też szybko sprawdzić czy słuchawki są dobrze dopasowane do naszych uszu i czy mamy je wystarczająco mocno wciśnięte w kanał słuchowy. Po pierwszym parowaniu może być też konieczna aktualizacja oprogramowania trwająca kilka minut.

Jak już wspominałem wcześniej, słuchawki obsługują kodek AAC i SBC, a w przypadku smartfonów Samsunga również ich własny Scalable Codec. Ten ostatni podobno gwarantuj najwyższą jakość dźwięku, więc moja ewentualna ocena może być nieco niedokładna biorąc pod uwagę, że mój smartfon tego kodeka nie wspiera. Poza tym warto też w ustawieniach włączyć funkcję dźwięków otoczenia podczas rozmowy telefonicznej, szczególnie jeśli jesteście na zewnątrz, aby orientować się co się wokół was dzieje, bo z ANC można szybko się zapomnieć.

Samsung Galaxy Buds 2 - jakość dźwięku

I tak dochodzimy do najistotniejszej kwestii, czyli jakości dźwięku. Szczerze powiedziawszy ta nie powala. Być może to kwestia kodeka, a być może jednak czegoś jeszcze tym słuchawkom brakuje, ale byłem nieco zawiedziony. Na co dzień korzystam raczej z budżetowych słuchawek - OnePlus Buds i żadnej różnicy na korzyść Samsunga nie doświadczyłem. Brakuje mi tu trochę niskich tonów, nawet w ustawieniu korektora na "podbicie basów". Nie zrozumcie mnie jednak źle, dźwięk jest bardzo dobrej jakości, wysokie tony są nieźle słyszalne dzięki dodatkowemu "tweeterowi" ale nadal to nie jest to czego bym oczekiwał po Samsungu. Do dobrej jakości słuchawek nausznych jeszcze nieco brakuje. Na jakość dźwięku nie narzekali natomiast moi rozmówcy, dźwięk po ich stronie był czysty i klarowny, lepszy niż w przypadku słuchawek OnePlusa, więc to na pewno spory plus.

Samsung Galaxy Buds 2 - podsumowanie

Podsumowując Samsung Galaxy Buds 2 to jak na swoją cenę bardzo dobre słuchawki. 649 PLN to w przypadku słuchawek TWS z ANC jeszcze całkiem atrakcyjna kwota, a w tym modelu dostajemy w zasadzie wszystko co mogłoby nam być potrzebne. Świetnie działające ANC sprawia, że można wreszcie odpocząć od białego szumu, a jakość dźwięku nawet jeśli nie powala na kolana, to jest poprawna i do słuchania muzyki czy rozmów telefonicznych z powodzeniem wystarcza. Czas pracy na poziomie 5 godzin to standardowy wynik, trudno wymagać więcej, choć pewnie słuchawki mogłyby się ładować nieco szybciej w etui. To co mi najbardziej przeszkadzało to niestety ich dokanałowa budowa, ale to kwestia indywidualnych preferencji. Ja nie lubię i pewnie nie ma słuchawek tego typu, które by mi pasowały bez uwag. Jeśli dla was nie jest to problem, to jest to propozycja, którą z pewnością warto wziąć pod uwagę, szczególnie jeśli macie smartfon Samsunga.