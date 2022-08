Chociaż część z nas zdążyła już nieco odpocząć, to sezon urlopowy wcale się nie kończy - a to oznacza, że przed nami jeszcze kilka dobrych tygodni cieszenia się słońcem i czerpania wszystkiego, co najlepsze z lata. A to może być ciekawsze i barwniejsze, dzięki topowej elektronice, która będzie nas otaczała na urlopie i w pracy.

Nie ulega wątpliwości, że elektronika jest w stanie zauważalnie podnieść komfort naszego życia - w tym doznania z urlopu. I nie ma przy tym znaczenia, czy plażujemy, czy chodzimy po górach. W jakie akcesoria najlepiej się zaopatrzyć w sezonie wakacyjnym? Mamy kilka propozycji!

Bez dobrego smartfona ani rusz

Smartfon jest absolutną podstawą na urlopie, wiadomo! I bynajmniej nie chodzi o pracę. Na wyjazdach, szczególnie istotna jest wydajność urządzenia, czas pracy na baterii, wysokiej jakości aparat oraz najwyższy standard sieci komórkowej.

Smartfonem, który spełnia wszystkie te wymogi, jest OPPO Reno7 5G 8/256 GB. Telefon ma pojemność baterii na poziomie 4500 mAh oraz ładowanie 65W, co bez problemu powinno zaspokoić nasze potrzeby. W środku kryje się procesor Octa Core 2 x 2.4. GHz + 6 x 2 GHz, 8 GB RAM oraz 256 GB miejsca do użytku własnego - nie ma zatem powodów do narzekań.

Co w kwestii samych zdjęć? Główny aparat ma 64 MP, a miłośnicy selfie częściej będą korzystać z przedniej kamerki, która ma 32 MP. Niezapomniane chwile mogą zatem zostać uchwycone w naprawdę wysokiej jakości, niezależnie od tego, z której kamery skorzystamy. OPPO Reno7 5G - jak zdradza sama nazwa - gwarantuje technologię łączności mobilnej piątej generacji, która przekłada się na dużo lepsze doświadczenia podczas korzystania z usług internetowych.

Co więcej, zakup takiego smartfona wcale nie wiąże się z wydawaniem fortuny. Plus oferuje rozbicie pełnej kwoty na 36 rat 0%, dzięki czemu miesięcznie za taki telefon przyjdzie nam płacić wyłącznie 72,22 zł + 298,99 zł na start.

Drugą propozycją jest Motorola edge 30 Pro 5G 256 GB. Bateria i ładowanie? 4800mAh i 68W TurboPower, a do tego 15W bezprzewodowe i 5W zwrotne. Snapdragon® 8 gen. 1, 12 GB RAM i 256 GB miejsca do użytku własnego. Wyniki na papierze są zatem nawet lepsze od poprzednika, który już prezentował się naprawdę dobrze.

Nie można również zapomnieć o aparatach: 50 Mpix + 50 Mpix + 2 Mpix i kamera selfie 60 MP - trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę obiecująco, a przecież jeszcze nie wspomnieliśmy o obsłudze 5G, która również jest tutaj obecna. W przypadku tego telefonu Plus także oferuje rozbicie jego ceny na 36 rat 0%, więc miesięczny koszt za Motorolę edge 30 Pro wynosi wyłącznie 100 zł + 499 zł na start.

Przykładowy abonament, jaki możemy wybrać w Plusie wynosi 55 zł w skali miesiąca. Taka umowa zapewnia nam rozmowy i wiadomości bez limitu, 30 GB internetu miesięcznie i dostęp do 5G w cenie. Dodatkowo – 120 minut na połączenia międzynarodowe do Unii Europejskiej oraz dostęp do serwisu Disney+ bez opłat przez rok.

Centrum sterowania na nadgarstku. Smartwatch i opaska sportowa

Rejestrowanie treningów i możliwość podejrzenia wszystkich powiadomień na nadgarstku to tylko mała część benefitów, jakie gwarantują nam smartwatche czy opaski sportowe. To nie tylko gadżet, który idealnie sprawdzi się podczas wakacji, ale zwyczajnie jeden z lepszych akcesoriów do używania na co dzień.

Jednym z naprawdę sprawdzonych rozwiązań jest smartwatch. Elegancki wygląd, koperta 46mm, odporność na wodę i pył zgodna ze standardem IP68. Do tego asystent zdrowotny z funkcjami pomiaru ciśnienia i EKG, funkcja Fitness oraz najnowszy system operacyjny Wear OS. Samsung Galaxy Watch 4 Classic łączy elegancki, ponadczasowy wygląd zegarka z funkcjonalnością - dzięki czemu smartwatch będzie świetnie się prezentował na każdą okazję, pozwoli nam zarejestrować mnóstwo treningów, w razie potrzeby zbada stan naszego zdrowia, a nawet zapłacimy nim zbliżeniowo za swoje zakupy. To wszystko w cenie niecałych 47,78 zł za miesiąc w ramach wspomnianych wcześniej rat 0% + 29 zł na start.

Jeśli jednak wolicie nieco mniejszą opcję, warto pochylić się nad Xiaomi Mi Band 6 NFC. Opaska sportowa oferuje między innymi wodoodporność o klasie 5 ATM, pomiar tętna czy nawet monitorowanie snu. To również gadżet idealny dla osób aktywnych fizycznie, gdyż urządzenie Xiaomi posiada łącznie 30 trybów sportowych. Gdyby tego było mało, to Mi Band 6 pozwala nam na płacenie zbliżeniowe dzięki technologii NFC. Plus oferuje takie urządzenie w cenie zaledwie 8,28 zł w skali miesiąca + 0,98 zł na start - przy takiej kwocie, trudno się nie skusić na tego typu rozwiązanie.

Nasze życie potrzebuje odpowiedniego soundtracku. To jest możliwe dzięki słuchawkom i głośnikowi

Muzyka przygrywająca w tle potrafi w znacznym stopniu umilić nam wypoczynek. Z tego względu niesamowicie ważne są urządzenia, które pozwolą nam przeżywać wyjątkowe momenty przy akompaniamencie ulubionych utworów - i są to zarówno słuchawki, jak i głośniki.

Na takie okazje idealne okażą się słuchawki Samsung Galaxy Buds 2, które dzięki szerokiej gamie kolorystycznej trafią w gusta każdej osoby. Co jednak ważniejsze, dzięki bezprzewodowemu połączeniu oraz aktywnej redukcji szumów, pozwolą delektować się muzyką w najlepszych możliwych warunkach i w każdym miejscu na świecie. Ich cena w rozbiciu na 36 rat to jedyne 16,89 zł miesięcznie + 0,98 zł na start.

Jeśli preferujecie słuchanie muzyki w grupie i jesteście DJ-em podczas plenerowych wypadów ze znajomymi, powinniście się zainteresować głośnikiem Sony SRS-XB23. Niewielki rozmiar oraz kształt, dzięki któremu urządzenie bez problemu wpasuje się do uchwytu na kubek w każdym fotelu, pasek pozwalający na zawieszenia głośnika praktycznie w każdym miejscu, odporność na pył i wodę oraz banalna obsługa. Do tego naprawdę świetna jakość odtwarzanego dźwięku i bezprzewodowe połączenie przez Bluetooth, gwarantujące nieocenioną wygodę. W Plusie urządzenie dostępne jest w 36 ratach po 13,83 zł miesięcznie + 1 zł na start.

Wolicie spędzać wakacje w domu? Nie ma problemu!

Każdy odpoczywa na swój sposób. Niektórzy lubią spędzać lato aktywnie, inni stawiają na zwiedzanie, a jeszcze inni preferują relaks w domu, korzystając z dobrodziejstw technologii - i nie ma w tym absolutnie niczego złego!

Jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów spędzania czasu w domu jest granie na konsoli. Jeśli takie rozwiązanie do Was trafia, z pewnością zaświecą Wam się oczy na widok Xboxa Series S 512 GB. Konsola nowej generacji od Microsoftu, która jest sprzętem idealnym dla Game Passa, zawierającego mnóstwo doskonałych produkcji i zapewniającego tysiące godzin świetnej zabawy. XSS to nieskończona cyfrowa rozrywka - a to wszystko w rozsądnej cenie – 36 rat po 49,94 zł + 1 zł na start.

Do osiągania sukcesów w grach sieciowych niezbędny jest dobry internet. Tutaj idealny okaże się router OPPO 5G CPE T1a z technologią 5G i LTE Plus Advanced. Do tego obsługa Wi-Fi 6 oraz możliwość podłączenia do 32 urządzeń bezprzewodowo - wszystko, czego potrzebuje prawdziwy gracz. W tym wypadku Plus oferuje rozbicie kwoty na 48 rat 0%, dzięki czemu miesięcznie za sprzęt przyjdzie nam zapłacić 25 zł + 1 zł na start. Router dostępny jest z abonamentem za 50 zł/mies., w ramach którego otrzymamy pakiet internetowy 120 GB i dostęp do 5G w cenie. Pierwszy miesiąc jest za 0 zł.

Wszystkie zaprezentowane urządzenia idealnie sprawdzą się w trakcie wakacji, ale nie tylko - to gadżety, które przydadzą nam się również po sezonie urlopowym. Wszystkie nasze propozycje dostępne są w naprawdę atrakcyjnych ofertach Plusa. Wakacje to przede wszystkim czas dla nas samych, więc należy zadbać o to, żeby spędzić go jak najlepiej - a wymienione gadżety z pewnością w tym pomogą!

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Plus