W Plusie taniej wymienisz swojego iPhone na nowego. Takiej oferty jeszcze nie było

Plus WYMIANA, bo tak będzie się nazywał ten model sprzedaży, pojawi się w ofercie Plusa już 4 maja. Będziemy mogli w nim nabyć wybrane z poniższej listy urządzenie od Apple na atrakcyjnych warunkach:

iPhone 11 64GB

iPhone 12 mini 64GB

iPhone 12 64GB

iPhone 12 128GB

iPhone 13 mini 128GB

iPhone 13 128GB

iPhone 13 256GB

iPhone 13 512GB

iPhone 13 Pro 128GB

iPhone 13 Pro 256GB

iPhone 13 Pro 512GB

iPhone 13 Pro 1TB

iPhone 13 Pro MAX 128GB

iPhone 13 Pro MAX 256GB

iPhone 13 Pro MAX 512GB

iPhone 13 Pro MAX 1TB

iPhone SE 2022 64GB

AirPods 2.generacji

AirPods 3.generacji

AirPods Pro z MagSafe

Jako, że Plus nie warunkuje ceny urządzeń od wybranego abonamentu, w dowolnie wybranym planie będziemy mogli nabyć jedno z tych urządzeń w 36 ratach, a po zapłaceniu 24 z nich będziemy mogli zadecydować, czy chcemy go zwrócić i wymienić je na nowszy model czy spłacać go nadal do końca i pozostawić sobie go na własność.

W przypadku, gdy postanowimy go zatrzymać, Plus anuluje nam pozostałe 12 rat, a nowe urządzenie otrzymają bez opłaty na start w niższych ratach.

Dla przykładu, Plus podaje tu wycenę iPhone 13 Pro 128 GB. Obecni klienci, którzy zdecydują się na przedłużenie umowy, mogą w programie Plus WYMIANA nabyć tego smartfona bez opłaty początkowej i po 24 ratach w wysokości 148,60 zł, zdecydować się na jego wymianę na nowy model. Tak więc, gdy pozostałe 12 rat zostanie anulowane, zapłacą za niego łącznie 3 566,40 zł, co daje oszczędność na poziomie 1 782,60 zł. Poza programem Plus WYMIANA, tego samego smartfona można nabyć w 24 ratach po 222,89 zł.

Z kolei nowi klienci operatora, już z opłatą początkową, łącznie zapłacą w 24 ratach (po 133,72 zł) za ten model 3 744,27 zł, a więc oszczędność będzie tylko nieco niższa i wyniesie 1 604,64 zł.

Co jeszcze ważne, zwracany iPhone może mieć standardowe oznaki użytkowania, ale powinien być sprawny i w dobrym stanie. Zapisy chętnych na skorzystanie z tej oferty dostępne są na stronie plus.pl/iphone.

Źródło: Plus.