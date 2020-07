Oto 5 najfajniejszych gadżetów dla zwierząt. Dla każdego coś miłego!

Zobacz świat oczami swojego kota

W moim domu goszczą dwa koty, które mają dużo swobody w zakresie przemieszczania się po okolicy. Przyznam, że wiele razy zastanawiałem się nad tym, gdzie te mordy łażą całymi dniami. Właśnie dlatego gadżet o nazwie Eyenimal Cat Videocam przykuł moją uwagę.

Ten konkretny produkt jest niewielkich rozmiarów kamerką, którą możemy zamontować na obrożę naszego zwierzaka. Kamera nie podbije serc fanów HD, nagrywa obraz w rozdzielczości 736 x 480 px (24 klatki na sekundę). Bateria starcza na trochę ponad 2h.

Oczywiście jeśli mamy trochę większy zapas gotówki (300zł+) to możemy kupić naprawdę solidny sprzęt w specjalistycznych sklepach, który bije Eyenmial Cat Videocam na głowę.

Nie lubisz kociej kuwety? To coś dla Ciebie

Gadżety dla zwierząt mogą pomagać naszym pupilom, ale mogą też umilić nasze życie czego doskonałym przykładem jest samoczyszcząca się kuweta. Każdy kto ma ma mieszkanie i kota wie, że kuweta bywa sporym wyzwaniem. Wiąże się z nią kilka podstawowych problemów: gdzie ją ustawić? Co zrobić z brzydkim zapachem? Kto ją posprząta?

Samoczyszcząca się kuweta może być ciekawym rozwiązaniem. Ale jak to działa? Zasada jest stosunkowo prosta. Kuweta posiada czujniki, które wykrywają obecność kota. Po tym jak ten załatwi swoją sprawę, uruchamiany jest system mechanicznych grabek, które umieszczają odchody w specjalnym pojemniku. Dzięki temu, że jest on zamykany rozwiązujemy problem zapachu. Jedyne co musimy robić to regularnie opróżniać pojemnik i uzupełnić zapas żwirku. Cały proces jest dużo przyjemniejszy niż w przypadku normalnej kuwety. Niestety cena jest stosownie wyższa, czeka nas wydatek rzędu od 700 zł.

Nie chce Ci się rzucać piłek? Kup iFetch

Nie wiem jak wasze psy, ale moje uwielbiają polatać za piłką. Problem w tym, że nie są fanami odnoszenia jej do miejsca z którego została rzucona, czyli do mnie ;) Może kiedyś się uda.

Gadżety dla zwierząt to również odpowiedź dla leniwych lub dodatkowy argument za tym, aby przyłożyć się do szkolenia swojego czworonoga. iFetch to mechanizm wyrzutni piłek. Boli Cię bark? Załaduj piłki do maszynki, a ona zrobi resztę. Ja jednak wolę przykłady właścicieli którzy nauczyli swoje psy obsługi tego gadżetu dzięki czemu mogą ona pobawić się same, gdy nas nie ma w domu.

Gadżety dla zwierząt bez lasera? Nic z tych rzeczy!

Laser i koty to genialne połączenie. Mam nadzieje, że moje nie mają mi za złe za te zabawy, ale mam zawsze ubaw kiedy próbują złapać tę małą, czerwoną kropeczkę. Nic więc dziwnego, że kategoria produktów „gadżety dla zwierząt” posiada autonomiczny laser, który gania naszego zwierzaka po całym domu.

Zasada działania tego typu produktów jest prymitywnie prosta. Niewielkich rozmiarów „wieża”, która na szczycie ma emiter lasera. Ten puszczany jest na podłogę w losowy sposób dzięki czemu kot jest cały czas zainteresowany. Zabawie nie ma końca!

