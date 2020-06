Czy ogród musi być nudny? Te gadżety zamienią go w wyjątkowe miejsce!

Nie zawsze musi być politycznie, nie zawsze musi być poważnie. Dziś wieczorem postanowiłem odpocząć trochę od trudnych i moralnie skomplikowanych tematów. Świat w końcu nie jest taki zły jak media starają się nam wmówić. Jednak o czym tu napisać? Co nie wywoła złych i negatywnych emocji? Uznałem, że będą to wakacje i ogrody. W końcu chwila relaksu każdemu z nas się przyda.

Moi rodzice uwielbiają prace w ogrodzie. To jest ich sposób na wrzucenie na luz. Z drugiej strony są ludzie, którzy ogród mają dla dwóch celów: aby na niego patrzeć i aby w nim wypoczywać. Wszystko inne nie jest w ich spektrum zainteresowań. Dlatego postanowiłem sprawdzić co w trawie piszczy i wybrać kilka najciekawszych gadżetów ogrodowych. Nie doszukuj się tu klucza, nie będą to najlepsze czy najbardziej bezużyteczne rzeczy jakie można kupić. Będą to gadżety, które są ciekawe…przynajmniej dla mnie ;)

Ogród zawsze i wszędzie

Pierwsza rzecz jaka bezsprzecznie przykuła moją uwagę to…kamera ogrodowa i bynajmniej nie chodzi mi tu o domowy monitoring. Otóż istnieje grupa gadżetów, których jedynym celem jest podawanie nam obrazu naszego ogrodu w wysokiej rozdzielczości abyśmy mogli delektować się jego widokiem z miejsc, które normalnie nie są dla nas dostępne.

Na początku wydało mi się to szaleństwem, maszynką do robienia pieniędzy, ale kurczę, to ma sens! Ogrody prawdziwych pasjonatów to istne, żywe dzieła sztuki i warto móc je zobaczyć w inny niż normalnie sposób.

Glebowy monitoring

Jakieś 8 lat temu miałem swoje pierwsze drzewko bonsai. Jedyny w swoim rodzaju wiąz drobnolistny, zawinięty w kształt litery „S” w genialnej, czarno-granatowej donicy. Wiąz padł. Wystarczyła chwila nieuwagi. Może to mniej ogrodowe, ale dalej trzymamy się tematyki roślinności.

Obecnie prowadzenie nawet najbardziej wymagających roślin jest dużo łatwiejsze niż kiedyś. Wkładamy taki oto gadżet do donicy (konkretnie w ziemie) i dostajemy dokładne raporty na temat kondycji rośliny i podłoża prosto na nasz telefon. To naprawdę fascynujące.

Co ciekawe w zależności od modelu i firmy mogą przybierać one różne kształty i są w różnych kolorach. Bez problemu zrobimy z nich element dekoracji. Każdy nieudolny hodowca (jak ja) powinien się w to zaopatrzyć dla swoich najcenniejszych okazów!

Oczywiście stosowne odpowiedniki/zamienniki znajdziemy również dla większych połaci ziemi jak grządki czy rabatki ;)