Dziś kanały FOX i FOX Comedy znikają z oferty. Oto co je zastąpi!

Przez lata zdążyliśmy przywyknąć już do tego, że operatorzy kanałów telewizyjnych co jakiś czas gmerają w ofercie i zmieniają nazewnictwo. Dziś taka historia spotyka należący do portfolio The Walt Disney Company kanał FOX.

To już koniec kanałów FOX. Od dziś ulubionych seriali szukaj na FX!

Kanał FOX jest doskonale znany polskim miłośnikom seriali oraz filmów. To właśnie tam od lat serwowane są przygody ulubieńców publiczności — od "Chirurgów", przez cały zestaw serii CSI (Kryminalne zagadki Miami czy Nowego Jorku), Dr House na jednym z hitów ostatnich lat — "Zbrodniach po sąsiedzku" kończąc. Nie brakuje też znakomitych produkcji filmowych. A już teraz wiemy, że niebawem doczekamy się tam kolejnych gorących premier. Nie zabraknie w katalogu"Will Trent" czy nowych odcinków "Agenki McCall".

Kanał FX rozpoczął nadawanie 1 czerwca 1994 roku. Jest obecny m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Turcji, Brazylii i we Włoszech. Jego siostrzane kanały to FXM i FXX, które ostały uruchomione odpowiednio w 1994 i 2013 roku.

Warto mieć na uwadze, że zmiana nazwy dotyczy nie tylko kanału FOX, ale również jego komediowego odpowiednika — FOX Comedy. Analogicznie zaś zastąpi go program FX Comedy. W przypadku obu kanałów zmiany dotyczą nie tylko nazwy, ale także identyfikacji wizualnej. Jedynym co się nie zmienia, jest sama oferta obu kanałów.