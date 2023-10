Zastanawiasz się, co leci dziś w telewizji? A może szukasz informacji o programach na kolejne dni? Niezależnie od tego, czy jesteś kinomaniakiem, fanem seriali, miłośnikiem sportu, czy po prostu chcesz być na bieżąco z aktualnościami, ten artykuł podpowie, gdzie znaleźć aktualny program TV.

Program TV: gdzie sprawdzić co jest w TV?

Mimo ogromnej popularności serwisów VOD telewizja wciąż stanowi jedno z głównych źródeł rozrywki i informacji. A ponieważ nie ma tu treści na żądanie, aby w pełni cieszyć się tym medium, warto wiedzieć, co i kiedy jest nadawane. Z pomocą przychodzi program telewizyjny – i to wcale nie ten papierowy, kupowany w kiosku.

Program TV w internecie

Internet zapewnia nam dostęp do wielu źródeł informacji na temat programu TV. Na komputerze możemy skorzystać z przeglądarki, na smartfonie z całego wachlarza aplikacji. Niezależnie od platformy, możemy łatwo sprawdzić, co leci w telewizji, wybrać programy, które nas interesują, a nawet ustawić przypomnienia, aby nie przegapić ulubionych treści. Oto serwisy, które warto w tym celu dodać do ulubionych zakładek.

Telemagazyn

Telemagazyn.pl to jedna z najbardziej popularnych stron internetowych w Polsce do sprawdzania programu TV. Strona oferuje bogatą bazę programów telewizyjnych, zarówno na dziś, jak i na kolejne dni. Możesz wyszukiwać programy według stacji telewizyjnych, kategorii, a także konkretnych filmów lub seriali. Telemagazyn.pl dostarcza również recenzje i opisy programów oraz informacje o aktualnych wydarzeniach telewizyjnych.

Interia

Interia to kolejne popularne źródło informacji o programach telewizyjnych. Wystarczy przejść na podstronę programtv.interia.pl. Oferuje ona możliwość sprawdzenia programu TV na różne dni z wyprzedzeniem. Możesz filtrować wyniki według stacji, kategorii programów i godziny. Klikając w nazwisko ulubionego aktora, możesz wyświetlić spis wszystkich produkcji, w których można go spotkać, włączając telewizor danego dnia.

Teleman

Teleman.pl to jeszcze jeden popularny serwis internetowy oferujący program TV. Strona oferuje precyzyjne wyszukiwanie programów, katalog stacji i kategorii. Co wyróżnia Teleman.pl, to intuicyjna i czytelna szata graficzna oraz możliwość tworzenia spersonalizowanych planów telewizyjnych, które pomogą ci nie przegapić ulubionych programów.

Filmweb

Filmweb to nie tylko miejsce, gdzie znajdziesz informacje o filmach i serialach. Platforma oferuje również program TV. Na stronie filmweb.pl/program-tv możesz sprawdzić, co leci w telewizji, a także dowiedzieć się więcej o filmach i serialach, które zostaną wyemitowane. Strona ta oferuje recenzje, oceny oraz krótkie opisy filmów, przekierowując do odpowiednich podstron.

TVP

Dla tych, którzy preferują ofertę publicznej telewizji, strona tvp.pl/program-tv będzie idealnym źródłem informacji. Znajdziesz tu pełny program TVP na różne dni i godziny, wraz z informacjami na temat programów emitowanych przez rodzimego nadawcę.

Close up of remote in hand with shallow depth of field during television watching

Aplikacje do sprawdzania programu TV

W dobie smartfonów i tabletów nie zapomnieliśmy o aplikacjach mobilnych Jeśli preferujesz dostęp do programu TV na małym ekranie, istnieje wiele narzędzi, które umożliwią Ci śledzenie telewizyjnego rozkładu dnia.

TvProfil

TvProfil to jedna z popularniejszych w Polsce aplikacji do sprawdzania programu TV. Dostępna zarówno na platformie iOS, jak i Android, umożliwia szybkie i wygodne przeglądanie programów TV na kilka dni do przodu. Aplikacja pozwala użytkownikom dostosować wyniki do swoich preferencji, wybierając ulubione stacje i kategorie programów. Ponadto TvProfil oferuje powiadomienia o nadchodzących programach.

Pilot WP

Pilot WP to kolejna popularna aplikacja do sprawdzania programu TV, dostępna na platformach iOS i Android. Aplikacja oferuje intuicyjny interfejs, który umożliwia użytkownikom łatwe przeglądanie programów na różne dni i godziny. Możesz dostosować swoje preferencje, wybierając ulubione stacje, kategorie i programy.

Lista TV

Lista TV to kolejna aplikacja, która umożliwia sprawdzenie programu telewizyjnego na swoim smartfonie lub tablecie. Platforma oferuje bogatą bazę danych programów i pozwala na przeglądanie programów według daty, stacji i kategorii. Możesz również tworzyć spersonalizowane listy ulubionych programów oraz otrzymywać powiadomienia o nadchodzących emisjach.