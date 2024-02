Fuzja jądrowa bliżej, niż myślimy. Oto nasz najnowszy sprzymierzeniec w walce o czystą energię

0

Naukowcy z Princeton przybliżyli nas do "rewolucji fuzyjnej", która będzie w stanie dać nam nieograniczone wręcz pokłady energii dla ludzkości. Wszystko dzięki wykorzystaniu potęgi sztucznej inteligencji do stabilizacji reakcji termojądrowych. Osiągnięcie to otwiera nowe możliwości w dziedzinie energii termojądrowej i stanowi znaczący krok w kierunku rozwiązania większości naszych obecnych problemów z wytwarzaniem energii oraz zanieczyszczeniami z tym związanymi.