Przełom w nauce! Dzięki temu odkryciu jedzenie nie będzie się tak szybko psuło

Według najnowszych badań opublikowanych w Current Research in Food Science, ponad połowa światowej produkcji owoców i warzyw jest tracona na różnych etapach przetwarzania i przechowywania. Często jest to spowodowane rozwojem bakterii i grzybów, które zagrażają trwałości i bezpieczeństwu żywności. W odpowiedzi na to wszystko dr Mustafa Akbulut i dr Luis Cisneros-Zevallos połączyli siły i wspólnie opracowali rozwiązanie pozwalające nieco dłużej przechowywać taką żywność — innowacyjny wosk.

Ich badania skupiły się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii w celu stworzenia hybrydowej powłoki ochronnej dla świeżych produktów spożywczych. Kluczowym elementem tego rozwiązania jest połączenie wosku spożywczego z nanokapsułkowanym olejkiem eterycznym z kory cynamonu, przy użyciu nośników białkowych. Tego typu powłoka nie tylko zapewnia dłuższą trwałość owoców i warzyw poprzez zmniejszenie utraty wody, ale także skutecznie eliminuje szkodliwe bakterie i grzyby, które mogą prowadzić do rozkładu i zepsucia się produktów.

Nanokapsułkowany olejek eteryczny, wykorzystywany w tej technologii, ma zdolność do uniemożliwiania bakteriom i grzybom przyczepiania się do powierzchni owoców i warzyw oraz niszczenia ich struktury komórkowej. Uwalnianie składników aktywnych z powłoki jest opóźnione, a ów fakt powoduje, że produkt jest chroniony przez dłuższy czas, zachowując swoją świeżość i wartość odżywczą.

Co istotne, hybrydowa powłoka stworzona przez drów: Akbuluta i Cisnerosa-Zevallosa jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów. Chemikalia użyte w procesie produkcji zostały zatwierdzone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków i są uznawane w środowisku naukowym za "bezproblemowe" dla ludzkiego ustroju, co stanowi dodatkowe potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa tego rozwiązania.

Eksperymenty przeprowadzone przez doktoranta Yashwantha Arcota potwierdziły skuteczność tej innowacyjnej technologii. Badania wykazały, że hybrydowa powłoka nie tylko hamuje rozwój bakterii i grzybów, ale także zapobiega rozkładowi produktów, co przekłada się na przedłużenie ich przydatności do spożycia — dokładnie tak, jak tego oczekiwano na początku badań.

Opracowane połączenie wosku spożywczego z nanokapsułkowanym olejkiem eterycznym stanowi przełom w dziedzinie przetwarzania żywności, zapewniając nie tylko dłuższą trwałość owoców i warzyw, ale również ich większe bezpieczeństwo i wartość odżywczą. Nie zawsze da się zapewnić optymalne warunki przechowywania — zastosowanie takiego wosku to ratunek przed marnowaniem mnóstwa zasobów. Gdy ta metoda wejdzie w życie, producenci oraz konsumentów mogą być pewni, że żywność będzie chroniona na naprawdę wysokim poziomie.