Pierwsze zapowiedzi "Fundacji" trwały zaledwie kilkanaście sekund, ale już wtedy wiedzieliśmy, że Apple bardzo poważnie potraktowało adaptację książek Isaaca Asimova. Cykl powieści tego autora opowiada o Galaktycznym Imperium i przedstawia jego historię na przestrzeni kilku wieków. Rozmach, jaki potrzebny jest do przeniesienia "Fundacji" na ekran, był prawdopodobnie powodem, dla którego inne studia i stacje nie zdołały nakręcić takiego filmu czy serialu.

Dwa odcinki Fundacji kosztują tyle co hollywoodzki film

Możemy się cieszyć, że to właśnie Apple zdecydowało się na wyprodukowanie serii, bo po pierwsze dzięki temu nie otrzymamy mocno skróconej wersji tej historii, a po drugie firma zapewnia odpowiedni budżet, by całość nie tyle potrafiła się obronić, co po prostu mogła nas (wizualnie) zachwycić. Jeżeli dotychczasowe materiały tego nie zrobiły, to najnowszy zwiastun powinien zrobić na Was wrażenie. Warto dodać, że budżet zaledwie dwóch odcinków "Fundacji" jest większy, niż wielu hollywoodzkich produkcji.

Nowy zwiastun Fundacji - serialu sci-fi Apple

Kiedy dr Hari Seldon przepowiada zbliżający się upadek Imperium, wraz z grupą lojalnych zwolenników wyrusza w najdalsze zakątki galaktyki, aby założyć Fundację, próbując odbudować i zachować przyszłość cywilizacji. Rozwścieczeni twierdzeniami Hariego rządzący Cleonowie — długa linia cesarskich klonów — obawiają się, że ich niezrównane rządy mogą osłabnąć, ponieważ są zmuszeni pogodzić się z potencjalną utratą ich potężnego dziedzictwa.

Data premiery Fundacji na Apple TV+

Za produkcję w głównej mierze odpowiada David S. Goyer, który pracował przy "Batman Początek" i "Batman V. Superman". Przy "Fundacji" pełni rolę showrunnera oraz producenta wykonawczego. W obsadzie znaleźli się Jared Harris ("Czarnobyl"), Lee Pace, a także Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton oraz Alfred Enoch. Pierwszy sezon serialu będzie liczyć 10 odcinków, a premiera zaplanowana jest na 24 września na Apple TV+.