Prawie 40 filmów zniknie z Prime Video. Co warto obejrzeć?

Nie jest to żadna nowość, że filmy na platformach streamingowych rotują. To zjawisko, które stało się standardem w świecie mediów cyfrowych i abonamentów. Często pojawiają się pytania typu: dlaczego film, który oglądałem tydzień temu, już zniknął z biblioteki? Czy wróci? Odpowiedź nie zawsze jest prosta. Część filmów jest kupowana tylko na krótki okres i nigdy nie wraca do biblioteki danej usługi. Niektóre produkcje mogą powrócić w przyszłości, ale nie ma gwarancji, kiedy to nastąpi - ten lub inny serwis musi ponownie zakupić prawa. Inne filmy z kolei mogą być już na tyle długo obecne na platformie, że ich licencja została przedłużona na kolejny okres i automatycznie wskoczą do katalogu z powrotem. Niemniej jednak, zawsze warto śledzić zmiany w bibliotekach, aby nie przegapić ulubionych tytułów.

Prime Video - usuwane filmy - luty 2024

Wśród usuwanych filmów pojawia się produkcja, która wzbudziła niemałe emocje w momencie premiery. "Dom Gucci" to film opowiadający historię jednej z najbardziej znanych włoskich rodzin modowych. Reżyserem tego widowiska jest Ridley Scott, a w obsadzie znajdują się takie gwiazdy jak Lady Gaga, Adam Driver czy Jared Leto. Fabuła skupia się na intrygach, namiętnościach i zdradach wokół imperium Gucci. Sequel kultowego filmu "Noc Oczyszczenia" również znalazł swoje miejsce na liście znikających produkcji z platformy Prime Video. "Noc Oczyszczenia: Anarchia" to brutalna podróż przez ulice miasta ogarniętego chaosem i przemocą. Choć dla fanów gatunku horroru to prawdziwa gratka, niestety, czasem nawet najbardziej krwawe historie muszą ustąpić miejsca nowym produkcjom.

Kto nie zna sympatycznego pluszaka Teda stworzonego przez Setha MacFarlane'a? Ten film to komediowa jazda bez trzymanki, która dostarczała widzom niezapomnianych chwil rozrywki. Jednakże, jeśli chcecie jeszcze raz delektować się przygodami Teda, musicie spieszyć się z seansem - czas macie tylko do połowy lutego. "Downton Abbey" natomiast, to seria, która podbiła serca milionów widzów na całym świecie. Jej filmowa adaptacja również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem na platformie Prime Video, ale najwyraźniej licencja nie została przedłużona i serwis zrezygnował z tego tytułu.

Do polecanych filmów zaliczyć też można "Zapowiedź" z Nicolasem Cage'em z 2008 roku. W nim, do rąk słynnego profesora astrofizyki Johna Koestlera trafia szereg tajemniczych cyfr. Na kartce zapisano daty oraz liczbę ofiar największych kataklizmów, które nawiedziły Ziemię w ciągu ostatnich 50 lat i to z zadziwiającą dokładnością. Główny bohater dokonuje on niezwykłego odkrycia, ponieważ nie wszystkie daty dotyczą przeszłości.

Co obejrzeć na Prime Video? Lista znikających filmów

Gdy przejrzycie poniższą listę, zauważycie także, że wśród usuwanych obecne są dwie części animacji "Rodzina Addamsów". O ile pierwsza część mogła pochwalić się pewną świeżością i potrafiła zaciekawić widza, o tyle sequel był w mojej ocenie znacznie mniej udany. Bądźcie jednak czujni, bo obydwa filmy mają zniknąć już 10 lutego. Do 17 lutego dostępny natomiast będzie "Candyman", który miał być sporym hitem wśród nowych horrorów, ale ostatecznie efekt nie był tak imponujący. Być może jednak zechcecie przekonać się na własne oczy, jak udał się film na podstawie scenariusza Jordana Peela i Wina Rosenfelda, który nakręciła Nia Dacosta.

Queenpins Królowe przekrętu 2021 10 lut 2024 The Addams Family 2 Rodzina Addamsów 2 2021 10 lut 2024 The Addams Family Rodzina Addamsów 2019 10 lut 2024 House of Gucci Dom Gucci 2021 10 lut 2024 Space Chimps Małpy w kosmosie 2008 13 lut 2024 Destruction Los Angeles Destrukcja Los Angeles 2017 13 lut 2024 Blue Mountain State: The Rise of Thadland Blue Mountain State: The Rise of Thadland 2016 13 lut 2024 Dirty 30 Zwariowana trzydziestka 2016 13 lut 2024 Knowing Zapowiedź 2009 13 lut 2024 Endless Love Niekończąca się miłość 1981 13 lut 2024 My Best Friend's Girl Dziewczyna mojego kumpla 2008 13 lut 2024 Leprechaun Karzeł 1993 13 lut 2024 Cube Zero Cube Zero 2004 13 lut 2024 Liberty Stands Still W zasięgu strzału 2002 13 lut 2024 Christmas at Holly Lodge Boże Narodzenie w Holly Lodge 2017 13 lut 2024 Ali Ali 2001 13 lut 2024 Around the World in 80 Days W 80 dni dookoła świata 2004 13 lut 2024 The Limey Angol 1999 13 lut 2024 Miss Christmas Panna Boże Narodzenie 2017 14 lut 2024 Golden Shoes Uwierzyć w marzenia 2015 14 lut 2024 Christmas in Evergreen Boże Narodzenie w Evergreen 2017 14 lut 2024 The Christmas Secret Świąteczny sekret 2014 14 lut 2024 Chateau Christmas Boże Narodzenie w Chateau 2020 14 lut 2024 Christmas at the Plaza Boże Narodzenie w Plaza 2019 14 lut 2024 Christmas Connection Świąteczne połączenie 2017 14 lut 2024 A Timeless Christmas Ponadczasowe święta 2020 14 lut 2024 A New Year's Resolution A New Year's Resolution 2021 14 lut 2024 Write Before Christmas Napisz przed Bożym Narodzeniem 2019 14 lut 2024 A Dream of Christmas A Dream of Christmas 2016 14 lut 2024 Christmas Getaway Świąteczny wypad 2017 14 lut 2024 Royal New Year's Eve Królewski Sylwester 2017 14 lut 2024 Christmas Under the Stars Boże Narodzenie pod gwiazdami 2019 14 lut 2024 Switched for Christmas Zamiana na święta 2017 14 lut 2024 The Christmas Club The Christmas Club 2019 14 lut 2024 The Purge: Anarchy Noc Oczyszczenia: Anarchia 2014 15 lut 2024 Ted Ted 2012 15 lut 2024 Blue Bayou Błękitne Bayou 2021 16 lut 2024 Downton Abbey Downton Abbey 2010 16 lut 2024 Candyman Candyman 2021 17 lut 2024

Lista: Upflix.pl