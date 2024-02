Największe filmy Disney'a - znamy daty premier aż do 2026 roku!

Disney, jako jeden z największych potentatów w branży rozrywkowej, stale stara się zaskakiwać swoich fanów nowymi produkcjami filmowymi, ale w ostatnim czasie firma nie ma dobrej passy. W trakcie konferencji dla inwestorów, która odbyła się 7 lutego 2024 roku, CEO Disneya, Bob Iger, ujawnił wiele szczegółów dotyczących nadchodzących projektów, wzbudzając niemałe zainteresowanie wśród fanów na całym świecie, ponieważ poznaliśmy daty premier kilku ważnych tytułów. Ta konferencja przyniosła wiele zadowolenia zwłaszcza miłośnikom kultowych animacji, które otrzymają długo oczekiwane kontynuacje.

Z Disney+ na kinowy ekran. Moana 2 nadchodzi

Jednym z najbardziej nieoczekiwanych ogłoszeń było potwierdzenie daty premiery sequela do popularnej produkcji "Moana". Film ten zadebiutuje na dużym ekranie 27 listopada 2024 roku. Decyzja ta wynikała z ogromnego zainteresowania pierwszą częścią historii Moany, która na platformie Disney+ zgromadziła ponad miliard minut oglądania tylko w ciągu 2023 roku. Zdecydowano się zatem przenieść kontynuację na ekrany kin, aby dać widzom szansę ponownego spotkania z ulubionymi bohaterami w kinowej scenerii. Wiemy też, że to ruch podyktowany znacznie większym potencjałem zarobku, ponieważ przychody z biletów przewyższą zarobek firmy z opłat za subskrypcję.

Warto także zwrócić uwagę na planowane premiery kolejnych części kultowych serii. "Toy Story 5" oraz "Frozen 3", które mają swoje premiery zaplanowane na rok 2026. Dodatkowo, sequel do "Zootopii" zadebiutuje 26 listopada 2025 roku, co również wywołało wiele pozytywnych reakcji wśród widzów. Wśród innych zaplanowanych premier znajdują się również filmy z uniwersum Marvela. Już w 2025 roku fani będą mogli obejrzeć takie produkcje jak "Captain America: Brave New World", "Fantastic Four", "Thunderbolts" oraz "Blade".

Nowe filmy Marvel i Star Wars

Natomiast w 2026 roku zaplanowano premierę kolejnego filmu z udziałem Avengersów, który obecnie nosi tytuł "Kang Dynasty". Pomimo wciąż aktualnych niepewności związanych z organizacją produkcji oraz zmieniającymi się warunkami na rynku filmowym, Disney wydaje się być zdeterminowany, by kontynuować prace nad produkcją z MCU i dostarczyć ją na czas. Przypomnijmy, że aktor grający tytułową postać Kanga nie wróci do roli z powodu problemów prawnych.

Dla wszystkich fanów Star Wars też mam wieści - na 2026 rok zaplanowano premierę filmu "The Mandalorian and Grogu", który będzie kontynuacją trzech sezonów serialu "The Mandalorian". Wszystkie odcinki można oglądać na Disney+, ale na premierę filmu poczekamy jeszcze około dwóch lat.

Kalendarz premier Disney

Królestwo Planety Małp - 10 maja 2024

W głowie się nie mieści 2 - 14 lipca 2024

Deadpool 3 - 26 lipca 2024

Alien: Romulus - 16 sieprnia 2024

Moana 2 - 27 listopada 2024

Mufasa: Król lew - 20 grudnia 2024

Captain America: Brave New World - 14 lutego 2025

Fantastyczna czwórka - 2 maja 2025

Thunderbolts - 25 lipca 2025

Blade - 7 listopada 2025

Zootopia 2 - 26 listopada 2025

Toy Story 5 - 2026

Frozen 3 - 2026

Mandalorianin i Grogu - 2026

Bob Iger podkreślił również, że rok 2024 może wydawać się nieco wolniejszy w porównaniu z poprzednimi, głównie z powodu strajków pisarzy i aktorów, które opóźniły premierę wielu dużych produkcji. Niemniej jednak, firma nie zamierza rezygnować z dostarczania emocji i rozrywki swoim fanom na całym świecie. Świadczy o tym także ogromne inwestycje w różne dziedziny rozrywki, w tym także w branżę gier wideo, o czym świadczy współpraca z firmą Epic Games, która została ogłoszona w trakcie tej samej konferencji.