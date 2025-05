Fujifilm ma szansę stworzyć nowego króla obiektywów. Plotki zachwycają

W zeszłym tygodniu japoński producent już oficjalnie potwierdził kolejną edycję X Summit w Szanghaju. To podczas tych wydarzeń Fujifilm dochodzi do oficjalnych zapowiedzi i pokazów nowości czekających na swoich fanów. W tym roku może być naprawdę ekscytująco.

Fujifilm ma szansę stworzyć nowego króla obiektywów i nie jest to przesada!

Jest już niemalże pewne, że podczas Z Summit 12. czerwca, zostatnie ukazany wyczekiwany, kolejny aparat linii Fujifilm X-E5. Model E4 wciąż ma wielu zwolenników i trudno się dziwić. Łączy wielkość z praktycznością i nie szczędzi mocy, ale minęły już 4 lata od jego premiery, więc pora na odświeżenie. Jednakże przyćmić go może zapowiedź czegoś zgoła innego – obiektywu o uwielbianej ogniskowej 35mm (dla pełnej klatki).

Chodzi o Fujinon 23mm f2.0 R WR, obiektyw o stałej ogniskowej, który pod kątem swojej popularności wśród fanów i amatorów może mieć chyba wyłącznie w postaci szkła typu pancake Fujinona 27mm f2.8 R WR. To właśnie ten drugi od lat jest niezbędnikiem każdego właściciela apartów Fuji ze względu na swoją ostrość i bardzo, bardzo skromne rozmiary (lekko ponad 2 centymetry wysokości). Wydaje się, że zagrozić mogłoby mu tylko nadejście ukochanej przez wielu ogniskowej 35mm o podobnych rozmiarach...

I wygląda na to, że właśnie to się wydarzy! Plotki wskazują, że podczas X Summit, show ukradnie szkiełko typu pancake 23mm f2.o. Niewiele na tę chwilę wiemy, lecz źródła podają te przecieki już od co najmniej marca i mówi się o połowę mniejszym obiektywie niż obecna "dwudziestkatrójka" (ekwiwalent 35mm dla pełnej klatki). Jeżeli to będzie prawda, to nie ma wątpliwości, że to będzie wybór numer jeden dosłownie każdego fotografa.

Oby tylko nie sprawdziły się obawy portalu Fujirumors, który wyraża zaniepokojenie, że Fujifilm doprowadzi znów (jak w 2021 podczas premiery X-E4 i 27mm f2.8) do braków obiektywów i minie chwila, zanim rynek się nasyci.