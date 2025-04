Japoński producent stylowych aparatów, opublikował dzisiaj tajemniczą prezentację swojego nadchodzącego aparatu. Jak to ma gigant w swoim stylu, uchyla rąbka tajemnicy tylko na tyle, aby wzbudzić większy apetyt na więcej.

Reklama

Ten aparat odmieni życie, już nigdy nie spojrzysz na kadr tak samo

Plotki o kolejnym aparacie krążą już od jakiegoś czasu, lecz wciąż trudno było sprecyzować, na co się mogą fani szykować. Wiele plotek było otoczonych pobożnym życzeniem zapowiedzi kolejnego numerku w linii X-Pro (4 lub 5), zaś inne kierowały ku nowemu X-E5. Wśród plotek była jeszcze jedna nazwa, lecz niecodzienna i na papierze po prostu dziwna – cyfrowy aparat półklatkowy. Slogan wprowadzający do prezentacji, nie pozostawia złudzeń.

"Połowa rozmiaru, dwa razy więcej historii" – głosi teaser nowego aparatu Fujifilm, sprawiając, że wszelkie wątpliwości znikają, to musi być nowe pół klatki, o którym informacje wyciekły w październiku zeszłego roku

Wiemy o nim naprawdę niewiele, spodziewana nazwa to po prostu X-Half/X-HF i miałby się wyróżniać następującymi specyfikacjami:

cyfrowe pół klatki,

105,8 mm x 64,3 mm (czyli jeszcze drobniejszy niż Fujifilm X-M5 recenzowany na łamach Antywebu),

stały obiektyw f/2.4,

matryca 1",

ekran LCD w pionie, a nawet dwa!?

wizjer,

gałka kontroli naświetlenia.

Poza tym niestety wiadomo tyle, co nic.

Fani są pozostawieni z najważniejszym pytaniem – kiedy będzie pełna prezentacja, na której poznamy cenę tego urządzenia oraz dla kogo właściwie jest kierowane. Odpowiedzi na temat działa otrzymamy pewnie natychmiast. Wzorem GFX100RF, w dniu premiery czołowe portale i znani twórcy na YouTube, natychmiast publikowali swoje wrażenia z używania średniego formatu. Miejmy nadzieję, że tak się stanie i tym razem.

Fujifilm

Pół klatki w wydaniu cyfrowym jest dziwnym, lecz przez to intrygującą koncepcją. W końcu skoro używanie tego aparatu nie jest podyktowane oszczędzaniem kliszy, to czym? Czy będą to aparaty na tyle tanie, żeby zachęcić starszych nastolatków i stworzyć segment podobny do Instaxa? Czy może zaskakująco profesjonalne urządzenie? Miejmy nadzieję, że wzorem GFX100RF, pełna prezentacja aparatu nastąpi za dwa tygodnie.