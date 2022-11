FREE NOW zaprezentował nowy tier przewozów. Do Lite dołącza Lite Basic - na początku będzie dostępne w Warszawie.

Przewozy osób przebojem zdobyły rynek i korporacje taksówkarskie przez lata miały spory problem z konkurowaniem z nimi. Dziś sytuacja nieco się uspokoiła, jednak kryzys powodują inne czynniki - inflacja i rosnące ceny paliwa sprawiły, że kursy przewozu osób drożeją w oczach i dziś cała branża musi stawić czoła tym nowym wyzwaniom. Dlatego też poszczególne firmy wdrażają nowe programy mające przekonać klientów, że wciąż opłaca się podróżować w ten sposób Jedną z nich jest FREE NOW, które właśnie zaprezentowało swój nowy program.

FREE NOW Lite Basic - gwarancja najniższej ceny?

Jeżeli część z was podnosi brew w zdumieniu, już tłumaczę o co chodzi. Tak, FREE NOW posiada już w swojej aplikację usługę FREE NOW Lite, która do tej pory miała być tańszą opcją przejazdu. Jednak jak się okazuje, taki przejazd także okazał się za drogi dla wielu osób, dlatego teraz FREE NOW chce zbić ceny jeszcze mocniej i na terenie Warszawy oferuje kolejną opcję - Lite Basic, która ma być nawet o 15 proc. tańsza od przejazdów Lite.

Jak możemy przeczytać w materiale prasowym: "To alternatywa m.in. dla młodzieży czy studentów, przemieszczających się poza godzinami szczytu, którym zależy na budżetowej usłudze. FREE NOW spodziewa się dużego zainteresowania nową usługą, dlatego aby sprostać popytowi będzie się ona dostępna w godzinach pozaszczytowych". Oznacza to, że usługa najpewniej nie będzie dostępna rano i w godzinach popołudniowych, a także wtedy, kiedy jest największe zapotrzebowanie na przewozy, czyli w weekendowe wieczory.

Czy to oznacza, że teraz konkurencja będzie musiała zrobić to samo?