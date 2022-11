To nie jest pierwszy zakup WP w tym roku

Wirtualna Polska w tym roku wielokrotnie już decydowała się na inwestycje. Jak informowaliśmy na łamach Antyweb, w kwietniu WP zainwestowało 20 milionów złotych w Restaumatic, oprogramowanie w chmurze, z którego restauratorzy mogą korzystać w ramach abonamentu, a które to pozwala im na sprzedaż online bez pośredników, jak i umożliwia integrację systemów, monitorowania zamówień i zarządzania restauracjami. Później Wirtualna Polska zdecydowała się na zainwestowanie ponad 12 milionów złotych w Patronite, przejmując aż 40 procent udziałów w polskiej platformie, lecz prawdziwe zakupy rozpoczęły się we wrześniu.

Wtedy Wirtualna Polska kupiła Grupę Szallas (Noclegi.pl) za 82 miliony euro, która gwarantuje rezerwację noclegów na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji. Następnie WP za 14,1 miliona złotych przejęło Benchmark.pl, a potem przejęła większościowe udziały w Audiotece za 95 milionów złotych. Ponadto, w październiku za blisko 33 miliony zł Wirtualna Polska nabyła około 44,5% udziałów spółki Selsey, polskiego sklepu internetowego sprzedającego produkty w kategorii "dom i ogród". To jednak nie był koniec i jak dziś zostało ogłoszone, grupa Mediapop zasiliła szeregi WP za kwotę 28 milionów złotych.

WP przejęło udziały od spółki LKN Wealth Capital Investors. Wstępna wartość transakcji to wspomniane 28 milionów złotych, jednak cena może zostać powiększona o dodatkowe wynagrodzenie, które maksymalnie może wynosić nawet 9 milionów złotych. Jak czytamy w komunikacie prasowym, jest to związane z realizacją celów biznesowych ustalonych w umowie sprzedaży.

Mediapop dołącza do rodziny WP. Ogromne inwestycje w tym roku

Jak mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym, w ciągu zaledwie ostatnich trzech miesięcy Wirtualna Polska Holding na akwizycje przeznaczyła ponad 580 milionów złotych. W przypadku Mediapop, Wirtualna Polska nabyła 100% udziałów, a kwota transakcji wyniesie co najmniej 28 milionów złotych.

Do Mediapop należą takie portale internetowe jak Pysznosci.pl, Genialne.pl, Jastrzabpost.pl czy Popularne.pl. Według Mediapanel, strony należące do spółki trafiają do około 12 milionów odbiorców, a suma wszystkich obserwujących w social mediach przekracza 17 milionów użytkowników.

Warto również zaznaczyć, że Mediapop zatrudnia w tej chwili ponad 40 osób, a przychody w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosiły niemal 7 milionów złotych, kiedy skorygowana EBITDA wynosiła 3,1 mln PLN. To przekłada się na imponujący wzrost w wysokości odpowiednio 82% i 201% w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Wielkie zakupy i jeszcze większe możliwości

Nie da się ukryć, że tegoroczne zdobycze Wirtualnej Polski robią wrażenie. Kamil Karnowski, dyrektor Publishing Growth w Wirtualnej Polsce Media S.A., przyznał, że dalej chcą współpracować z zespołem Mediapop, głównie pod względem wykorzystania doświadczenia w tworzeniu marek w social mediach. Ponadto ta transakcja ma pozwolić na rozwój w dziedzinie mediów kulinarnych dzięki serwisowi Pysznosci.pl.

Źródło: Wirtualna Polska