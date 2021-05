Fragmentacja Androida – jak dużo mówić o problemie i jednocześnie nic z nim nie robić

Sytuacja w której nasze urządzenie za 5 tys. złotych po dwóch latach zostaje przez producenta potraktowane tak samo jak budżetowiec, nie jest niczym nowym w świecie Androida. Problem z brakiem wydłużonego wsparcia w postaci łatek bezpieczeństwa i nowych wersji systemu jest „trupem w szafie” Google. I tak jak „Socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju” tak Google bohatersko stara się ten problem rozwiązać, co jakiś czas prezentując rewolucyjne rozwiązanie, mające poprawić sytuację.

Tyle, że… nic z tego nie wynika. Android jest jeszcze bardziej poszatkowany niż kiedyś

Kiedy słyszy się o nowym i rewolucyjnym rozwiązaniu, łatwo wyrobić sobie opinie, że „teraz to już na pewno się coś zmieni”. Jednak bez rzetelnych danych weryfikujących progres ciężko jest w ogóle stwierdzić, na ile (i czy w ogóle) postęp rzeczywiście się dokonał. Niestety jednym ze sposobów rozwiązania problemu przez Google jest ukrycie oficjalnych statystyk fragmentacji. Dlatego dziś posłużę się danymi wyciągniętymi z narzędzia dla deweloperów przez XDA Developers. Są one (niesetety) przeterminowane o rok, ale naprawdę ciężko mi uwierzyć w fakt, że Android 11 w tym temacie różni się jakoś niesamowicie od 10.

Odpalmy sobie teraz wehikuł czasu i przenieśmy się w przeszłość o jakieś 10 lat (do 2011) zobaczymy taki oto obrazek:

Jak widzimy, największy udział ma tu wypuszczony 6 grudnia 2010 r. Gingerbread. Badanie pochodzi natomiast z kwietnia 2011. Oznacza to, że w około pół roku system zdobył prawie 1/4 rynku. Tymczasem Android 10, wypuszczony 3 września 2019 do kwietnia 2020 zdobył zaledwie 8,2 proc. Do wyniku Gingerbread już bardziej można przyrównać to, co ma istniejący już w momencie badania od grubo ponad roku 9″Pie”, a i tak blednie to przy tym, co pokazuje Android 2.2. Oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę, że w tamtym okresie wciąż dużo ludzi kupowało swoje pierwsze smartfony, więc popularność nowszych systemów to przede wszystkim osoby które już kupiły z nim smartfona, a nie które dostały update. Nie zmienia to jednak faktu, że przez 10 lat narzekania na to, że użytkownicy Androida nie mogą się doprosić szybkich i powszechnych aktualizacji nie zmieniło się absolutnie nic.

I się nie zmieni, bo nikt nie ma w tym interesu

Żeby coś się w tym temacie autentycznie ruszyło, jedna z trzech stron równania musiałaby zaznaczyć, że faktycznie tego chce i że jest to dla niej istotna kwestia. Tymi stronami są: Google, producenci i użytkownicy. Wszystkie trzy strony są ze sobą bardzo mocno związane i w przypadku fragmentacji Androida – każda z nich pracuje na to, by utrzymać obecną sytuację. W jaki sposób?

Google

Zacznijmy od Google, twórcy systemu operacyjnego. Firma i tak tworzy nowy system co roku, więc jej teoretycznie powinno zależeć na tym, by dotarł na jak największą liczbę urządzeń. Jednak system to jedno, a kompatybilność z milionem podzespołów którymi ma zarządzać – co innego. Google ma problem z poprawnym skonfigurowaniem Androida nawet na swoje Pixele. Dla przykładu – jedna z poprawek bezpieczeństwa wyłączyła możliwość korzystania z Google Pay. Pomyślcie co by się stało, gdyby Google miało samo zarządzać miliardami urządzeń. Dlatego ten obowiązek spycha na producentów. Natomiast dla samego Google nie ma różnicy, czy w 2020 r. z absurdalnie przestarzałego Kit-Kata korzysta 4 czy 10 proc. użytkowników, tak długo, jak taki smartfon jest w stanie korzystać ze Sklepu Play, pobierać aplikacje i przekazywać firmie dane do monetyzacji.