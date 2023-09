Ulga termomodernizacyjna – Czy instalację fotowoltaiczną można odliczyć od podatku?

Fotowoltaika — jak odliczyć od podatku? Ile procent można odliczyć?

Dla właścicieli domów jednorodzinnych termomodernizacja oraz zastosowanie technologii opartych na źródłach odnawialnych stają się dziś okazją do optymalizacji domowego budżetu. I nie chodzi tylko o oszczędzanie na rachunkach za prąd. W tym kontekście istnieje również wsparcie w postaci ulgi termomodernizacyjnej i odliczania wydatków związanych z fotowoltaiką od podatków. Jakie to kwoty? Jaki procent inwestycji można odliczyć? Sprawdzamy.

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie dwóch istotnych aspektów – ulgi termomodernizacyjnej oraz odliczania od podatku wydatków związanych z fotowoltaiką. Jakie korzyści i możliwości niesie ze sobą zastosowanie tych furtek? Dla kogo są one dostępne? Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc odliczyć fotowoltaikę od podatku? Ten artykuł pomoże odpowiedzieć na te pytania. Zaprezentujemy praktyczne aspekty związane z rozliczaniem ulgi termomodernizacyjnej oraz odliczaniem wydatków na fotowoltaikę. Będziemy omawiać nie tylko zasady formalne, ale również udzielimy odpowiedzi na konkretne pytania, które mogą się pojawić w głowach właścicieli domów jednorodzinnych.

Źródło: Depositphotos

Ulga termomodernizacyjna jako wsparcie dla domów jednorodzinnych

Współczesne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi oraz rosnącymi kosztami energii skłaniają społeczeństwo do poszukiwania efektywnych i ekologicznych rozwiązań w dziedzinie energetyki. W odpowiedzi na te potrzeby rząd wprowadził pewną zachętę. Jednym z takich narzędzi jest ulga termomodernizacyjna, która dla właścicieli domów jednorodzinnych otwiera drzwi do oszczędności oraz poprawy jakości życia. Ten bonus dotyczy wielu różnych rozwiązań, a wśród nich znalazła się również fotowoltaika.

Odliczanie fotowoltaiki od podatku: Kryteria do spełnienia

Ulga termomodernizacyjna jest dedykowana właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych, włączając w to budynki w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Aby móc z niej skorzystać, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. Przede wszystkim, wydatki, które zamierzamy odliczyć, muszą być związane z termomodernizacją budynku jednorodzinnego. Obejmuje ona szereg działań, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie zużycia energii. Mogą to być ulepszenia związane ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię dostarczaną na ogrzewanie, podgrzewanie wody użytkowej oraz inne cele związane z ogrzewaniem budynków mieszkalnych. Dodatkowo także działań zmniejszających straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródłach ciepła, jeżeli spełniają określone wymagania w zakresie oszczędności energii.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne (np. instalacja paneli fotowoltaicznych) musi być zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ważne jest również, aby wydatki były odnotowane na fakturze VAT wystawionej przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Wydatki nie mogą być sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ani zwrócone w innej formie. Ponadto nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ani odliczone od przychodu na podstawie innych przepisów podatkowych.

Co obejmuje termomodernizacja?

Termomodernizacja stanowi kluczową strategię w dążeniu do poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Jest to zbiór działań, które pozwalają na zminimalizowanie zużycia energii oraz poprawienie komfortu termicznego wewnątrz budynku. W ramach ulgi termomodernizacyjnej istnieje możliwość odliczenia pewnych wydatków związanych z tym procesem, co dodatkowo stymuluje zainteresowanie właścicieli domów jednorodzinnych wprowadzaniem bardziej ekologicznych rozwiązań.

Rodzaje działań termomodernizacyjnych objętych ulgą:

Ulepszenia związane ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię. Działania mające na celu zmniejszenie strat energii pierwotnej. Zamiana źródeł energii na odnawialne lub kogenerację.

Coraz większa liczba właścicieli domów decyduje się na zamianę tradycyjnych źródeł energii na te pochodzące z odnawialnych źródeł. Instalacja paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła pozwala na wykorzystanie energii ze słońca lub ziemi, ograniczając jednocześnie emisję gazów cieplarnianych. Również kogeneracja, czyli jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej, stanowi atrakcyjną opcję w kontekście termomodernizacji.

Odliczamy fotowoltaikę od podatku: Limity i obliczenia

Ulga termomodernizacyjna stanowi wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Zachęca do podejmowania działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Jednak istnieje określony limit, jaki można odliczyć od podatku, a także konkretny sposób obliczeń, które trzeba uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

Maksymalna kwota, jaką można odliczyć od podatku w kontekście fotowoltaiki to 53 000 zł. Pamiętaj jednak, że w zeznaniu podatkowym ulga wyniesie tylko 20% tej wartości.

3d rendering of row solar panel in green field reflection with sunlight to show converting sunlight energy to electric energy.

Ulga za fotowoltaikę w zeznaniu podatkowym

Obliczenie ulgi termomodernizacyjnej jest stosunkowo prostym procesem, jednak wymaga uwzględnienia kilku kluczowych punktów. Oto kroki, jakie trzeba podjąć, aby prawidłowo obliczyć odliczenie:

Ogólna kwota wydatków: Na początku zsumuj wszystkie wydatki związane z termomodernizacją, które kwalifikują się do ulgi. Upewnij się, że masz wszystkie faktury i dokumenty pozwalające zweryfikować tę sumę. Ograniczenie do limitu: Jeśli suma wydatków przekracza limit 53 000 zł, będziesz musiał ograniczyć tę kwotę do ustalonego limitu. Ustalenie kwoty do odliczenia: W zeznaniu podatkowym odliczysz od podatku 20% wartości wydatków objętych ulgą. To oznacza, że maksymalna kwota, którą możesz odliczyć, to 20% z 53 000 zł, czyli 10 600 zł. Uwzględnienie w zeznaniu podatkowym: W odpowiednim formularzu zeznania podatkowego, takim jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, wypełnij odpowiednią sekcję dotyczącą odliczeń. Dołącz również załącznik PIT/O, który zawiera informacje o odliczeniach.

Warto pamiętać, że jeśli wydatki były opodatkowane VAT-em, to odliczasz kwotę wraz z tym podatkiem, o ile nie odliczyłeś tego podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Instalacja fotowoltaiczna VS. Ulga podatkowa

Instalacje fotowoltaiczne stanowią jeden z najefektywniejszych sposobów wykorzystania energii odnawialnej oraz redukcji kosztów energii elektrycznej. Chęć wykorzystania słońca do zasilania domów jednorodzinnych skłania wielu właścicieli nieruchomości do zainstalowania paneli fotowoltaicznych. Ale czy tego rodzaju inwestycje kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej?

Przykłady sytuacji, w których można skorzystać z ulgi w związku z fotowoltaiką:

Instalacja fotowoltaiczna na dachu domu: Jeśli zamontujesz panele fotowoltaiczne na dachu swojego domu jednorodzinnego, wydatki związane z tą inwestycją mogą być kwalifikowane do ulgi termomodernizacyjnej. Oczywiście, spełnienie pozostałych warunków odliczenia (np. faktura VAT, zakończenie inwestycji w określonym okresie) pozostaje obowiązkowe. Instalacja fotowoltaiczna na innym budynku, np. garażu: Jeżeli montaż paneli fotowoltaicznych ma miejsce na innym budynku niż główny dom jednorodzinny (np. garażu), ale paneli mają służyć zasilaniu energią właśnie ten dom, również można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Inne działania w ramach termomodernizacji w połączeniu z fotowoltaiką: Często inwestorzy decydują się na przeprowadzenie innych prac termomodernizacyjnych jednocześnie z instalacją paneli fotowoltaicznych. Na przykład, wymieniają stolarkę okienną na bardziej energooszczędną lub izolują ściany, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku. W takich przypadkach, jeśli spełnione są wszystkie warunki, wydatki na całe przedsięwzięcie mogą kwalifikować się do ulgi.

Źródło: Depositphotos

Korzystanie z ulgi podatkowej na fotowoltaikę

Ulga termomodernizacyjna okazuje się być doskonałym narzędziem dla właścicieli domów jednorodzinnych, umożliwiając odliczenie części wydatków na prace poprawiające efektywność energetyczną budynków. Instalacja fotowoltaiki to krok w stronę wykorzystania energii odnawialnej oraz ograniczenia kosztów związanych z prądem.

źródło: podatki.gov.pl