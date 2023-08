Niesamowite obniżki cen paneli słonecznych! Fotowoltaika tańsza niż kiedykolwiek!

Kiedy fotowoltaika stanieje? To już niedługo

Fotowoltaika, czyli technologia przekształcania energii słonecznej w energię elektryczną, odgrywa coraz większą rolę w zrównoważonym rozwoju i w walce z globalnym ociepleniem. Właśnie dlatego coraz więcej uwagi poświęca się badaniom nad obniżaniem jej kosztów. Czy już niedługo czeka nas rewolucja? Tak tanio chyba jeszcze nie było!

Według raportów, ceny paneli słonecznych osiągnęły rekordowo niski poziom. Głównym powodem spadku jest tańszy polikrzem – kluczowy surowiec wykorzystywany do produkcji ogniw słonecznych. Analizy przewidują dalsze obniżki cen fotowoltaiki w przyszłości. Jak długo? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Aktualne zmiany na rynku fotowoltaiki

W ostatnich latach na rynku fotowoltaiki obserwujemy istotne zmiany, które mają potencjał, aby zrewolucjonizować branżę. Ceny paneli słonecznych osiągnęły rekordowo niski poziom. Oznacza to, że technologia fotowoltaiczna może stać się bardziej dostępna dla szerszego grona odbiorców, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości tego sektora. Według raportów, ceny surowców wykorzystywanych do produkcji ogniw słonecznych dynamicznie maleją. W szczególności dotyczy to polikrzemu, który jest dla branży wręcz kluczowym surowcem.

Ostatnia analiza Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) prognozuje dalsze spadki cen fotowoltaiki, aż do roku 2024. Warto jednak zauważyć, że wg. przewidywań, nie osiągną one poziomu sprzed 2020 roku. Prognozy IEA uwzględniły wysoką podaż na rynku paneli słonecznych oraz specyficzne czynniki (inflacja, koszty innych surowców i transportu), które wpływają na kształtowanie się cen. Wspomniana analiza stanowi ważne narzędzie prognozowania kwot, jakie będzie trzeba zapłacić za panele słoneczne w przyszłości. Badania prowadzone przez IEA umożliwiają obserwowanie trendów cenowych i podejmowanie decyzji inwestycyjnych w sektorze fotowoltaicznym na podstawie prognozowanych zmian. Doniesienia można więc traktować poważnie.

Przyczyny obniżenia cen paneli słonecznych

Polikrzem jest półprzewodnikiem, który umożliwia przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną w panelach słonecznych. Do obniżenia jego kosztów przyczyniła się duża podaż na ten surowiec. Na zawirowania miał również w pływ specyficzny nastrój panujący na rynku kupujących i sprzedających polikrzem. Kupujący czekają na jak najniższe ceny, a sprzedający zmuszeni są obniżać ceny, aby pozbyć się nadwyżek surowca.

Obniżenie cen paneli słonecznych może zachęcić większą liczbę osób i firm do inwestowania w tę technologię, co przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym. Tańsza fotowoltaika może również przyspieszyć proces dekarbonizacji sektora energetycznego i dołożyć swoją cegiełkę do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Czynniki wpływające na obniżenie cen fotowoltaiki

Jednym z kluczowych czynników obniżenia cen polikrzemu jest obecność wysokiej podaży na rynku. Nadwyżki surowca powodują presję na obniżenie cen, ponieważ sprzedawcy starają się pozbyć zapasów. Wysoka podaż wynika też z rozwoju technologii produkcji, zwiększenia zdolności produkcyjnych i rosnącej konkurencji między poszczególnymi producentami. Obniżenie cen polikrzemu nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na to, ile trzeba płacić za panele słoneczne. Eksperci zaznaczają, że tak dobra sytuacja nie może trwać wiecznie. Inflacja i koszty związane z innymi surowcami wykorzystywanymi w tej branży oraz transportem mają równie istotny wpływ na ostateczne ceny.

Czy fotowoltaika stanieje?

Inne analizy również potwierdzają, że ceny znacząco zmalały. Obserwacje prowadzone przez EnergyTrend wskazują na tendencję spadkową. Nie tylko polikrzem, ale także inne komponenty fotowoltaiczne, takie jak wafle krzemowe, pojedyncze ogniwa i szkło fotowoltaiczne, wpisują się w ten trend. Obecna sytuacja na rynku fotowoltaicznym jest niezwykła i różni się od poprzednich lat. Wielu obserwatorów rynku uważa, że nie mieliśmy do czynienia z tak dynamicznym spadkiem cen od co najmniej 2020-2021 roku. Obniżenie kosztów polikrzemu i innych komponentów fotowoltaicznych ma więc potencjał dalszego wpływu na ceny paneli słonecznych.

Co dalej z cenami fotowoltaiki?

Aby zrozumieć perspektywy rozwoju cen fotowoltaiki, konieczne jest śledzenie trendów, analiza rynkowych czynników oraz uwzględnienie złożoności zdarzeń wpływających na koszty produkcji paneli słonecznych. Warto sprawdzać, co na ten temat mają do powiedzenia takie organizacje jak EnergyTrend lub IEA. Znaczenie fotowoltaiki w sektorze energetycznym jest coraz większe, a obniżenie cen paneli słonecznych przyczynia się do popularyzacji tej technologii. Śledzenie trendów cenowych w sektorze fotowoltaiki jest istotne dla inwestorów, konsumentów i wszystkich zainteresowanych rozwojem zrównoważonej energii słonecznej.

źródło: EnergyTrend, IEA