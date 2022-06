Microsoft, NVIDIA i spółka pomogą ustandaryzować Metaverse. Oni też wierzą w tę wizję?

Najwięksi przedstawiciele branży technologicznej łączą się we wspólnej inicjatywie. Może w końcu wyjaśnią czym tak naprawdę będzie Metaverse?

Metaverse – pomimo faktu, że słyszymy o nim nie od dziś – jest wciąż pojęciem dość enigmatycznym. Nie wiadomo do końca, jak wirtualny świat rozszerzonej rzeczywistości będzie wyglądał, do czego służył i czy faktycznie zrewolucjonizuje nasze życie, a może okaże się tylko technologiczną ciekawostką. Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawiciele branży Big Tech zacierają już ręce w oczekiwaniu na nowy kanał dystrybucji swoich produktów i usług. Wiele metaversowych kwestii wciąż pozostaje nieuregulowanych, niedziwne więc zatem, że podmioty technologiczne chcą zająć swoje miejsce w rozpędzającej się lokomotywie. Aby tego dokonać, łączą siły w inicjatywie Metaverse Standards Forum, która stworzy podwaliny pod przyszły obraz rozszerzonej rzeczywistości.

Grube ryby branży tech jednoczą się we wspólnej inicjatywie

Liczba firma zainteresowanych rozwijaniem idei Metaversu stale rośnie. Każda z nich proponuje indywidualne podejścia do tematu, sprawiając, że zaczyna przypominać chaotyczną zbitkę losowych pomysłów. Forum Standardów Metaverse powstaje właśnie po to, aby ujednolicić tę wizję, wprowadzając standardy otwartej interoperacyjności, ułatwiające programistom budowanie cyfrowego świata na różnych platformach.

Udział w projekcie – którego gospodarzem jest Khronos Group – jest otwarty i nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Warto jednak wspomnieć, że firmy, które będą chciały nadzorować projekty w Forum Standardów Metaverse mogą zdecydować się na dobrowolne finansowanie, nadające status głównego członka.

„Metaverse połączy różne technologie, wymagające konstelacji standardów interoperacyjności, stworzonych i utrzymywanych przez wiele organizacji normalizacyjnych” – Neil Trevett, prezes Khronos Group

Lista uczestników stale się powiększa. Już dziś na pokładzie znaleźli się tacy giganci jak Microsoft, NVIDIA, Adobe, Sony czy Epic Games.

„NVIDIA rozumie metaversum jako ewolucję Internetu — od dzisiejszego widoku sieci w 2D do wciągającej nakładki przestrzennej 3D” — Rev Lebaredian, wiceprezes ds. technologii Omniverse i symulacji w NVIDIA.

Skupią się na integracji i wdrażaniu technologii przetwarzania przestrzennego, interaktywnych grafik 3D czy tworzeniu fotorealistycznych treści. W oficjalnym dokumencie pojawiają się także informacje o wspólnym tworzeniu realistycznych symulacji, metaversowych gier oraz ekonomii wirtualnego świata. Programiści będą mogli wziąć udział w specjalnych hackathonach, rozwijając i wdrażając wspólną terminologię.

Otwartość i bezpieczeństwo

Wielu liderów branży uważa, że Metaverse powinien zostać zbudowany na otwartych rozwiązaniach, a do uwolnienia pełnego potencjału niezbędna będzie jak największa ilość firm, która przyjmie te standardy i dostosuje je do lokalnych wymogów.

„Podobnie jak internet, Metaverse będzie połączonym systemem, który przekracza granice państw, więc będzie potrzebna sieć publicznych i prywatnych standardów, norm i zasad, aby umożliwić mu działanie w różnych jurysdykcjach”. – Nick Clegg, prezes Meta

Ważnym filarem funkcjonowania forum będzie także skupienie się na bezpieczeństwie. Z uwagi na immersyjność tej technologii, zagrożenia czyhające w sieci mogą okazać się znacznie bardziej niebezpieczne. Choć obecna forma wirtualnej rzeczywistości to zaledwie pierwsze kroki, to już pojawiają się przypadki poważnych zagrożeń, takich jak pedofilia.

Forum Standardów Metaverse to zatem interdyscyplinarne konsorcjum liderów branży technologicznej, którzy być może tworzą właśnie historię nowego Internetu, oczywiście pod warunkiem, że metaświat nie okaże się tylko marketingową wydmuszką do sprzedawania wirtualnych przedmiotów. Pierwsze spotkania Forum mają odbyć się już w przyszłym miesiącu. Po więcej szczegółowych informacji odsyłam na oficjalną stronę projektu.

