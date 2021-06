Jeśli chodzi o dostęp do forum na urządzeniach mobilnych, Free Flarum jest responsywne i automatycznie skaluje się do rozdzielczości konkretnego urządzenia.

Tak więc dostajemy do ręki niemal gotowe rozwiązanie do naszego forum internetowego, wystarczy go tylko skonfigurować i dostosować do tematyki, którą chcemy na nim poruszać i forum można już rozgłaszać w sieci, zapraszając do korzystania z niego, no i udzielania się.

Swoje forum założycie bezpłatnie bezpośrednio na stronie Free Flarum.

Źródło: Product Hunt.