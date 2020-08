Epic się buntuje i Fortnite z hukiem wyleciał z App Store oraz Google Play!

Epic idzie na wojnę z Apple — a wideo na modłę ikonicznej reklamy ich komputera jest tego doskonałym dowodem

Ostatnie tygodnie to wzmożona dyskusja na temat „Apple Tax”, czyli 30% które wszyscy twórcy oprogramowania muszą zapłacić Apple od transakcji wewnątrz gier (wyjątkiem są dłuższe abonamenty, gdzie ten procent jest niższy). Ale tym razem przecież chodzi nie tylko o Apple, ale także Google — któremu nie pozostało nic innego, jak wyrzucenie Fortnite’a ze sklepu Play. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że na Androidzie wszyscy zainteresowani wciąż mogą pobrać grę z zewnętrznych źródeł, jak miało to miejsce przez wiele miesięcy zanim Epic złożył broń i postanowił podporządkować się zasadom. Najwyraźniej jednak ktoś w firmie postanowił narobić trochę szumu i pokazać swoją buntowniczą naturę. Efekt jest taki, że o sprawie zrobiło się głośno — i jestem przekonany że cała ta sprawa będzie punktem wyjścia do większej dyskusji. Ale nie wierzę, że ktokolwiek się ugnie — Apple w swoim oficjalnym stanowisku już teraz powiedziało, że nie ma na to szans. Google zaś twierdzi, że są otwarci na dalsze rozmowy z Epic Games. Myślę, że twórcy Fortnite’a spodziewali się jednak trochę innych decyzji, przynajmniej na start. Najzabawniejsze jest to, że wielu użytkowników którzy pobrali Fortnite’a na swoje iPhone’y lub iPady wciąż mogą cieszyć się grą — a jeżeli zainstalowali ostatnią aktualizację, to mogą nawet skorzystać z tańszych systemów mikropłatności!