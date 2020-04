Walka o 30% prowizji

Epic Games jest na topie o dłuższego czasu dzięki swojej bardzo popularnej grze typu battle royale – Fortnite. Spółka była na tyle pewna siebie, że otworzyła nawet własny sklep z grami, wszystko po to aby uniknąć 30% prowizji jaką pobierają takie platformy jak Steam czy Google Play. I o ile w środowisku systemu Windows ma to sens i Epic może cieszyć się czerpaniem zysku z gry tylko dla siebie, o tyle na smartfonach jest to mocno utrudnione, a na iOS praktycznie niemożliwe.