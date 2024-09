Ta gra to spełnienie marzeń, ale ma też poważne wady

Na wstępie dla mugoli dodam, że "Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha" to gra, która przenosi nietypowy sport z książek i filmów o Harrym Potterze na ekrany komputerów i konsol. Stworzona przez Unbroken Studios, gra oferuje mecze quidditcha, które można rozgrywać zarówno solo, jak i w trybie wieloosobowym. Wydaje się, że jest więc tu wszystko, co niezbędne, by dostarczyć sporo zabawy i dobrej rozrywki.

Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha - recenzja gry

Jednym z największych atutów gry jest jej wierność wobec oryginalnego sportu znanego z książek i filmów - nie ma tu żadnych ogromnych zmian, które będą irytować fanów świata czarodziejów, ani wprowadzać w błąd początkujących graczy. Twórcy wprowadzili kilka modyfikacji w zasadach, aby uczynić grę bardziej zbalansowaną i dynamiczną, co wbrew pozorom nie psuje rozgrywki nawet dla najwierniejszych sympatyków świata Harry’ego Potter, takich jak ja. Między innymi, Złoty Znicz, który w książkach i filmach kończył mecz, tutaj pojawia się kilka razy w trakcie rozgrywki, co sprawia, że mecze są bardziej emocjonujące i nieprzewidywalne. Co najważniejsze, każdy może wcielić się w różne role, takie jak ścigający, pałkarz, obrońca czy szukający - wszystkie ma swoje unikalne zadania i umiejętności, więc nie ogrywamy w kółko tego samego...

Gra wypada nawet nieźle ze swoją oprawą graficzną. Znane lokacje są pięknie odwzorowane, a postacie i ich animacje są szczegółowe i płynne. Styl nie każdemu będzie odpowiadać, ale ma trochę uroku i dość szybko się do niego przyzwyczaiłem. Dźwięk również stoi na wysokim poziomie, z dobrze dobranymi efektami dźwiękowymi i muzyką, która wprowadza graczy w magiczny świat Harry’ego Pottera. Gra “Mistrzowie Quidditcha” oferuje rozbudowany tryb wieloosobowy, który pozwala na rywalizację z graczami z całego świata. Możliwość tworzenia własnych drużyn i rywalizacji w turniejach dodaje grze głębi i sprawia, że chce się do niej wracać, co nie było wcale takie pewnego na początku mojej przygody z tym tytułem.

Sterowanie w grze jest intuicyjne i łatwe do opanowania, co sprawia, że nawet nowi gracze szybko odnajdą się na boisku. Na samym początku gry bierzemy udział w samouczku, decydując też z jakiego ustawienia sterowania będziemy korzystać. Twórcy zadbali o to, aby każda rola była dobrze zbalansowana i miała swoje unikalne cechy, co dodaje grze atrakcyjności. Jednakże, jednym z głównych minusów gry jest konieczność stałego połączenia z internetem, nawet w trybie jednoosobowym. Może to być problematyczne dla graczy, którzy mają ograniczony dostęp do sieci lub preferują grać offline.

Pomimo wielu zalet, które szybko odkrywa się grając ze znajomymi lub obcymi osobami, tryb wieloosobowy ma swoje wady. Widoczny bywa jednak brak zbalansowania w poziomie zaawansowania drużyn, co może prowadzić do frustracji. Czasami zdarza się, że jedna drużyna dominuje nad drugą, co odbiera przyjemność z gry, a system na to w ogóle nie reaguje w kontekście następnych spotkań. Choć mecze Quidditcha są emocjonujące, gra oferuje niewiele poza nimi. Brakuje rozbudowanego trybu fabularnego czy dodatkowych aktywności, które mogłyby urozmaicić rozgrywkę. Po pewnym czasie gra może stać się monotonna, zwłaszcza dla graczy, którzy nie są wielkimi fanami trybu wieloosobowego, który jest chyba głównym filarem całej gry w kontekście wielomiesięcznej rozgrywki. Kolejnym problemem jest system matchmakingu, który nie zawsze działa sprawnie. Można natrafić na przeciwników o znacznie wyższym lub niższym poziomie umiejętności, co może prowadzić do nierównych i mniej satysfakcjonujących meczów.

Jestem pewien, że "Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha" to gra, która z pewnością przypadnie do gustu fanom serii o Harrym Potterze oraz miłośnikom sportowych gier wieloosobowych, które nie są wcale odwzorowaniem realnych dyscyplin. Wierne przeniesienie do gry samego quidditcha, przyjemna dla oka grafika i dynamiczna rozgrywka to największe atuty tego tytułu. Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na wymóg stałego połączenia z internetem, problemy z balansowaniem drużyn czy ograniczoną zawartość poza samymi meczami, które mogą być jednak poprawione w aktualizacjach i wtedy z grą będzie można spędzić więcej czasu. Jeśli jej jeszcze nie kupowaliście, to nie spieszcie się.

Kod recenzencki został udostępniony przez polskiego dystrybutora