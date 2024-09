Polski hit powraca. By zagrać, wystarczy abonament

W co ciekawego zagracie do końca miesiąca w ramach abonamentu Xbox Game Pass? Fani polskiego studia 11 Bit będą zachwyceni!

Początek września dla posiadaczy abonamentów Xbox Game Pass nie był specjalnie łaskawy. Age of Mythology: Retold, Expeditions: A MudRunner Game, Riders Republic i Train Sim World 5. Niewiele, ale na tej liście znalazły się dwie premiery (zaznaczone pogrubieniem). Microsoft przyzwyczaił nas do dodawania wielu gier do stale rosnącego katalogu, jednak w ostatnim czasie lista nowych gier jest coraz krótsza. Podobnie jest w przypadku jej aktualizacji w połowie miesiąca. Co w Xbox Game Pass pojawi się do końca września?

Xbox Game Pass na koniec wześnia. W co zagracie?

19.09

Wargroove 2 (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20.09

Frostpunk 2 (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass – premiera

24.09

Ara: History Untold (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass – premiera

Niewątpliwie najciekawszą grą tego zestawienia jest Frostpunkt 2. Polskie studio 11 Bit wraca z nową odsłoną gry, który szturmem wdarła się na listy przebojów w 2018 r. Jej akcja rozgrywa się 30 lat po apokaliptycznej burzy śnieżnej, która miała miejsce we Frostpunk. Ziemia wciąż pozostaje skuta lodem na skutek niekończącej się zimy. Wcielasz się w przywódcę wiecznie głodnego surowców miasta, w którym ekspansja i wewnętrzne konflikty są na porządku dziennym. Do ciebie należy podejmowanie decyzji o decydującym znaczeniu dla dalszego funkcjonowania metropolii. W grze Frostpunk 2 rozbudowujesz miasto na zupełnie nową skalę, tworząc całe dystrykty o zróżnicowanych funkcjach. Upewnij się, że wszystkie części miasta działają ze sobą w zgodzie, a także rozwijaj technologie, które wyznaczą kierunek rozwoju dla twoich mieszkańców. Choć gra w tym tygodniu będzie dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass na PC, wciąż nie wiadomo co dzieje się z premierą wersji na konsole.

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

30.09