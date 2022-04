Koncerty w Fortnite były zaledwie początkiem. Teraz do gry trafi cały festiwal

Fortnite do perfekcji opanował crossovery. Gra stała się tak ogromną marką, że jej współpracę sięgają właściwie każdej gałęzi branży rozrywkowej, począwszy od innych gier, przez kino aż po muzykę. Można się śmiać, że Fortnite to gra dla dzieci, jednak artyści podejmujący wspólne działania z Epic Games to gwiazdy światowego formatu i nierzadko najbardziej znane persony swojego gatunku. Na fortnitowej scenie wystąpili już między innymi Travis Scott, czy Ariana Grande i wszystko wskazuje na to, że romans Epic z branżą muzyczną dopiero się zaczyna.

Coachellowe motywy trafią do Fortnite już dziś

Coachella to jeden z najpopularniejszych amerykańskich festiwali muzycznych, którego zasięgi kulturowe wybiegają dalece poza ocean. Charakterystyczny hipisowski klimat imprezy w słonecznej Kalifornii często pojawia się chociażby na motywach ubrań europejskich marek. Festiwal znany jest ze swoich kreatywnych form promocji. Tegoroczna jest tego przykładem. Do Fortnite trafią bowiem skórki postaci ubranych w coachellowe stroje, a także wewnętrzne radio, dzięki któremu gracze będą mogli posłuchać utworów ponad 30 artystów z tegorocznej edycji.

Skórki reagujące na muzykę pojawią się w grze w dwóch turach. Pierwsza dostępna będzie już dziś wieczorem, druga natomiast trafi na serwery 22 kwietnia. Co ciekawe nie jest to jedyna forma cyfrowej promocji, którą Coachella zaprezentowała w tym roku. W luty zaprezentowano specjalne tokeny NFT nawiązujące stylistycznie do festiwalowego klimatu. Cześć zysków z ich sprzedaży zostanie przekazana organizacjom charytatywnym.

