MS Teams trafi na Apple Car Play, na Android Auto już jest

Microsoft Teams w samochodzie

Z aplikacji takich jak Skype czy Teams tak naprawdę można korzystać w każdym samochodzie wyposażonym w zestaw głośnomówiący komunikujący się z telefonem przy pomocy technologii Bluetooth. Tak samo jak nasze telefony obsługują bezprzewodowe słuchawki Bluetooth, tak samo jest w większości przypadków z samochodami. Microsoft poszedł jednak o krok dalej i po tym jak wprowadził wsparcie Teams dla Android Auto, teraz szykuje taką samą poprawkę dla systemu iOS. Teams dostępny będzie w ramach rozwiązania Apple CarPlay, dzięki temu z poziomu wyświetlacza w samochodzie można będzie między innymi przejrzeć kalendarz spotkań, dołączyć do nich czy np. zaprosić dodatkową osobę. Jest tylko jedno ograniczenie, Teams w takiej wersji nie obsługuje rozmów wideo oraz prezentowania ekranu.

Takie niedogodności można chyba jednak tej aplikacji wybaczyć bo w samochodzie akurat nie powinniśmy zwracać uwagi na ekran systemu inforozrywki tylko na drogę. Pięknie to jednak pokazuje jak mocno zdalne spotkania weszły nam w krew przez ostatnie 1,5 roku. Podejrzewam, że jeszcze 2 lata temu większość z nas tylko litościwie pokiwałaby głową na taki pomysł, a dzisiaj spotkania w samochodzie w czasie podróży nie są wcale czymś nadzwyczajnym, a często bardzo efektywnym wykorzystaniem czasu, który de facto marnujemy podczas przemieszczania się z miejsca na miejsce. Z drugiej strony to też jedna z tych opcji, która pozwala na nadużycia, co wcale nie oznacza, że nie powinna być dostępna.

Nowa wersja MS Teams na iOS pojawi się już wkrótce. Jeśli natomiast posiadacie telefonem z Androidem i samochód z Android Auto, to z podobnych możliwości możecie korzystać już dzisiaj. Dużą zaletą jest też fakt, że system potrafi odczytywać głosowo również wiadomości tekstowe z MS Teams, a na spotkania możemy dołączyć przy pomocy asystenta Google lub Siri, w zależności od platformy, z której korzystacie.