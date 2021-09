Ludzie biją się o cyferki, które nic nie znaczą, bo produktu wciąż nie ma

Apple ma wydajne procesory, czego doskonały przykładem są chipy zasilające iPhony, jak również ich najnowszy układ M1, który zmienił nie tylko MacBooki, ale również rynek laptopów. Oczekiwania względem A15 Bionic, który trafi do nowych iPhonów 13 są więc ogromne. Przynajmniej wśród osób, które pierwsze co robią po wyciągnięciu smartfona z pudełka to uruchomienie syntetycznego testu.

Już A14 Bionic z iPhone 12 robił wrażenie w benchmarkach, ale jeśli wierzyć informacjom, które pojawiły się w sieci - A15 jest od niego zdecydowanie mocniejszy.

W popularnym teście Manhattan 3.1 z GFXBench A15 Bionic osiąga wynik średnio 198 FPS, niestety w pewnym momencie pojawia się throtling i moc zostaje ucięta, więc na drugim teście klatki wykazują około 140-150 FPS. Dla porównania A14 Bionic oraz samsungowy Exynos 220 to średnio 170,7 FPS, więc zauważalnie mniej. Mowa więc o przyroście wydajności około 13,7 procenta względem poprzedniego układu Apple i znając podejście firmy, właśnie takie procenty będą podawane na wrześniowej konferencji prezentującej nowe smartfony.

Zabawne jest natomiast poruszenie tego typu informacjami - głównie dlatego, że nie pokazano jeszcze ani A15 Bionic, ani Exynosa 2200 z grafiką AMD RDNA2. Co też moim zdaniem ważne, poza syntetycznymi testami, ta wydajność nie ma i na razie nie będzie mieć większego znaczenia z bardzo prostego powodu. Duża moc procesorów graficznych w smartfonach przeznaczona jest do gier. A żaden producent mobilnej gry nie będzie się skupiał na wąskiej grupie posiadaczy najnowszych i najwydajniejszych telefonów. Na tym rynku liczy się przede wszystkim jak największa grupa graczy, co oznacza konieczność optymalizacji tytułu na jak najwięcej konfiguracji i jak najlepsze działanie na przeciętnej klasy urządzeniach. Do tego zwykły użytkownik nie zauważy przyrostu mocy, bo choć oczywiście taki się pojawi, to nie będzie w codziennym użytkowaniu odczuwalny.

No, ale informacja o tym, że Apple A15 Bionic jest bardziej wydajny niż Exynos 2200 z grafiką AMD RDNA2 to przecież taka ważna informacja, która zmieni rynek smartfonów nie do poznania.

