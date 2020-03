Już jutro rusza nowy sezon! Gdzie oglądać Formułę 1?

Internet

Nie samą telewizją człowiek żyje. Formułę 1 możemy śledzić również za pośrednictwem internetu i tu, oferta zaczyna być bogatsza i dużo wygodniejsza. Zacznę od wspomnianego wcześniej Eleven Sports, które posiada również pakiety dostępu do swoich kanałów za pośrednictwem internetu. Wykupienie pakietu miesięcznego lub rocznego daje nam dostęp zarówno z poziomu komputera, jak i telefonu. Tak więc zyskujemy komfort gdzie i jak chcemy oglądać weekendy Formuły 1. Pamiętajcie jednak, że oferta jest ograniczona geograficznie więc oglądanie Eleven Sports na telefonie poza granicami Polski nie będzie możliwe bez wykorzystania serwera VPN.

Jeśli nie chcesz się ograniczać jedynie do Eleven Sports i korzystasz z telewizji internetowej to nie stoisz na straconej pozycji. Eleven sports dostępne jest również w serwisach takich jak player.pl, Ipla czy WP Pilot. Za dodatkową opłatą można w nich odblokować dostęp do wybranych kanałów i cieszyć się królową sportów motorowych!

Dla osób pragnących dużej ilości materiałów dodatkowych mam jeszcze jedną propozycje. Formuła 1 posiada własną ofertę streamingową, która jest dostępna w Polsce od maja 2018 roku. Oferuje dwa pakiety: F1 TV Pro oraz F1 TV Access. Dzięki temu, że jest to usługa dostarczana bezpośrednio przez F1 zyskujemy dostęp do ogromnej ilości możliwości i materiałów dodatkowych takich jak: dostęp do powtórek wszystkich sesji F1 wraz z wyborem kamer, powtórek wyścigów serii towarzyszących, rozbudowanego Live Timingu oraz dostępu do archiwum wyścigów z niemal 40 lat. W przypadku droższego pakietu zyskamy również dostęp do wyścigów F1 live z możliwością wyboru kamer i kilku innych smaczków. Oferta dla prawdziwego pasjonata. Oczywiście coś za coś, wszystko w języku angielskim. Jednak jeśli nie jest to dla Ciebie przeszkoda to warto się tym zainteresować. Obecnie trwa promocja, która szerzej opisana jest tutaj.

Inne opcje

Alternatywą jest oglądanie transmisji zagranicznych telewizji. Niestety Formuła 1 to nie tylko sport, ale również biznes na ogólnoświatową skalę. Z tego powodu wyścigi z reguły transmitowane są na kanałach kodowanych, nie ma przebacz. Wiele można obejrzeć za pośrednictwem internetu, jednak w tym wypadku bez odpowiednio skonfigurowanego połączenia VPN się nie obejdzie.

Jedyna telewizja, która wyłamuje się z tego schematu to niemiecki RTL, który od blisko 25 lat emituje weekendy F1 na ogólnodostępnym kanale, który można odbierać również u nas w Polsce.

Pamiętajcie, pierwsza sesja treningowa już jutro….o 4 rano!