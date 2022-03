Far From Home, wrocławskie studio, zaprezentowało nowy fragment rozgrywki ze swojej nadchodzącej gry survivalowej podczas Future Games Show. Jest na co czekać.

Survival osadzony w postapokaliptycznej przyszłości

Forever Skies, bo właśnie taki tytuł nosi produkcja naszego rodzimego studia, będzie postapokaliptycznym survivalem z niesamowicie intrygującą otoczką fabularną. Twórcy dwa miesiące od pierwszego ogłoszenia postanowili pokazać dłuższy gameplay i zdradzić pewne szczegóły na temat swojego tytułu - a jego filarami są fabrykacja przedmiotów, rozbudowa sterowca oraz prace laboratoryjne nad mutacjami wirusów i szczepionkami.

Forever Skies przedstawia losy Ziemi po katastrofie ekologicznej

Forever Skies przedstawia losy naukowca, prowadzącego samotną misję na Ziemi zniszczonej przez katastrofę ekologiczną, która doprowadziła do zagłady rodzaju ludzkiego i wszelkich żywych organizmów. Do przemieszczania się po rozpadającej się Ziemi wykorzystamy sterowiec, który stale będzie rozwijany i rozbudowywany przez gracza. Zaawansowany sterowiec pomaga przemieszczać się między zrujnowanymi wieżami, wznoszącymi się ponad grubą warstwą toksycznego pyłu otulającego powierzchnię Ziemi - bo to właśnie na wysokich budynkach będzie toczyć się lwia część gry.

Zespół Far From Home zaznacza, że ważnym elementem rozgrywki jest zmieniająca się pogoda. Dlatego konieczne będzie nie tylko ulepszanie i rozbudowa, ale ciągłe naprawy i zręczne manewrowanie sterowcem. Przemierzając “nową” Ziemię będziemy musieli uważać na wiele rzeczy, a czasem czekają nas nieuniknione nieprzyjemności, z konsekwencjami którymi będziemy musieli się mierzyć.

Sterowiec nie tylko naszym źródłem transportu, ale kluczowym miejscem dla całej misji

Sterowiec jest nie tylko bazą wypadową gracza, ale i jego schronieniem, laboratorium i miejscem uprawy warzyw oraz owoców służących jako pożywienie. Jest to zatem miejsce, które pozwoli nam prowadzić dokładne badania na temat zniszczonej Ziemi. Sam zwiastun pokazuje między innymi szczegóły eksploracji świata gry przy wykorzystaniu zaawansowanego, rozbudowywanego sterowca i wygląda to naprawdę obiecująco.

Badania nad skażoną Ziemią mają doprowadzić do opracowania szczepionki na tajemniczego wirusa

Naszym głównym zadaniem w Forever Skies jest opracowanie szczepionki na wirusa, który zaatakował niewielką grupę ludzi zamieszkujących orbitę ziemską, którzy są potomkami osób ocalałych kilkaset lat wcześniej z zagłady. W swojej misji bohater gry eksploruje pozostałości ziemskiej cywilizacji, zapuszczając się w niebezpieczne rejony, w których możemy spotkać nowe, groźne formy życia. Naszym zadaniem będzie konsekwentne zbieranie informacji i analizowanie próbek egzotycznej fauny i flory, która jest wynikiem mutacji po katastrofie, która bezpowrotnie skaziła powierzchnię planety.

W polskiej grze napotkamy również masę nowych mikroorganizmów oraz będziemy eksperymentować z wirusami. Co najciekawsze, nowe szczepy będziemy testować na samym sobie - w teorii ryzykując życie i zdrowie, ale zyskując też możliwość zdobycia tą drogą nadprzyrodzonych zdolności. Najnowszy zwiastun z Future Games Show pokazuje, że gra bardzo obszernie wykorzystuje nowe technologie naukowe, takie jak nanoroboty naprawcze czy fabrykatory, pozwalające na innowacyjne rozwiązywanie napotkanych problemów.

Poza eksploracją, możemy spodziewać się pojedynków

Eksploracja, chociaż głównie będzie odbywać się na wysokości, nad toksycznym pyłem, czasem zejdzie też na poziom powierzchni planety. Na ten temat nie zdradzono na razie więcej szczegółów - wiemy jednak, że każda wyprawa będzie sporym wyzwaniem, a dodatkowo w grze możemy spodziewać się pojedynków z nowymi formami życia, które wykształciły się po katastrofie.

Przemierzanie postapokaliptycznej Ziemi w kilka osób? Czemu nie!

Redakcji Antyweb zdradzono, że w nadchodzącej produkcji polskiego Far From Home możemy spodziewać się trybu kooperacyjnego. Ekipa odpowiedzialna za grę planuje wprowadzić co-op po premierze gry w Early Access, co jest jak najbardziej świetną wiadomością!

Data premiery Forever Skies. W produkcję zagramy jeszcze w tym roku!

Forever Skies zadebiutuje w ramach Early Access na platformie Steam jeszcze w tym roku. Karta gry jest już dostępna na platformie Valve - i jeśli jesteście zainteresowani produkcją, to oczywiście możecie dodać grę do listy życzeń.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że ​​Far From Home aktywnie angażuje się w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Firma na co dzień bezpośrednio współpracuje z wrocławskimi studiami deweloperskimi niosącymi pomoc uchodźcom, oraz wspiera finansowo fundację Polska Akcja Humanitarna.