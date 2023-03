Volkswagen ID.4 z logiem Forda

Pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy, kiedy spojrzymy na nowego Forda Explorera, jest niezwykłe podobieństwo do Volkswagena ID.4 — i nie jest to przypadek. Ford, zapowiadając nowego elektrycznego crossovera, chwali się, że połączył amerykańską tradycję z europejskimi oczekiwaniami, co nie przyszło firmie samo — Ford w ostatnim czasie zainwestował bowiem koło 2 miliardy dolarów w zakład znajdujący się w Kolonii, który w ciągu roku ma być w stanie stworzyć nawet 600 tysięcy egzemplarzy nowego Explorera. Nowy, w pełni elektryczny Explorer jest pierwszym seryjnym elektrycznym modelem Forda, stworzonym w nowym Centrum Produkcji Samochodów Elektrycznych Forda w Niemczech, lecz wcale nie ostatnim — firma planuje wprowadzić w Europie do roku 2030 kompletną gamę w pełni elektrycznych modeli osobowych. Amerykańska tradycja, niemieckie doświadczenie... brzmi dobrze.

Źródło: Ford

W pełni elektryczny crossover ma stawiać przede wszystkim na wygodę. Do wyposażenia należy duży, 15-calowy ruchomy wyświetlacz dotykowy SYNC Move i w pełni skomunikowany system informacyjno-rozrywkowy, zarządzający systemem audio, przystosowanym do warunków przestrzennych wnętrza modelu. O czym warto wspomnieć, to fakt, iż Explorer zapewnia również bezprzewodową integrację z aplikacjami smartfonów, a kierowcy są wspierani przez systemy asystujące (w tym, pierwszy raz w Europie, asystent zmiany pasa ruchu). Wnęka na dwa smartfony została standardowo wyposażona w bezprzewodową ładowarkę, a wcześniej wspomniany system SYNC Move zapewnia kompatybilność bezprzewodową z aplikacjami Apple CarPlay i Android Auto.

Źródło: Ford

Wygoda idzie w parze z bogatym wyposażeniem. Nowy Explorer to EV dla rodziny

Ten średniej wielkości crossover zapewni miejsce dla pięciu osób, a także pozwali cieszyć się bogatym wyposażeniem podczas rodzinnych podróży. Jak chwali się producent, design modelu został zaprojektowany z myślą o aktywnym trybie życia, dzięki czemu przestrzeń bagażowa oferuje pojemność około 470 litrów. To sprawia, że najnowszy elektryczny model Forda idealnie sprawdzi się podczas dłuższych wypraw z rodziną. 17-litrowa konsola między kierowcą a pasażerem może pomieścić nawet 15-calowy laptop, a producent zwraca również uwagę na ukrytą za dużym ekranem skrytką na drobiazgi, system bezdotykowego otwierania bagażnika, wyprofilowane fotele i futurystyczny soundbar.

Źródło: Ford

Explorer, dostępny w wersji napędzanej na tylną oś oraz na wszystkie koła, oferuje szereg funkcji, zwiększających komfort podróżowania. Specyfikacja standardowa obejmuje bowiem podgrzewane przednie fotele i kierownicę, fotel kierowcy z funkcją masażu oraz dwustrefową klimatyzację. Martin Sander, dyrektor generalny Ford Model e w Europie, mówi:

Explorer jest pionierem nowej generacji fascynujących pojazdów elektrycznych Forda. Sięga do naszych amerykańskich korzeni, jednak został skonstruowany w Kolonii dla klientów z Europy. Jest gotowy na wielkie przygody i w pełni wyposażony we wszystko, czego nasi klienci będą potrzebować w codziennych podróżach.

Źródło: Ford

Ile będziemy ładować nowego Explorera?

Jak informuje Ford w swoim oficjalnym ogłoszeniu tego modelu, nowy Explorer będzie posiadał zdolność szybkiego naładowania akumulatora prądem stałym od 10 do 80 procent pojemności w ciągu 25 minut i dostęp do końca przyszłego roku do 500 tysięcy publicznych punktów ładowania w całej Europie. Producent zapewnia, że ładowanie akumulatora trakcyjnego powinno przebiegać szybko i bezproblemowo, zarówno podczas podróży, jak i z domowej instalacji.

Źródło: Ford

Warto również dodać, że przy korzystaniu z nawigacji system może pomóc w wyszukaniu najbardziej dogodnych punktów ładowania na trasie. Ładowanie w domu będzie można zaplanować tak, aby oszczędzać dzięki korzystnym taryfom energii w porach, kiedy prąd jest tańszy, a także wstępnie ogrzewać kabinę i uzyskać 100% poziom naładowania przed wyjazdem.

Zasięg i cena, czyli najważniejsze informacje, których nie znamy

Niestety, w kwestii zasięgu na jednym ładowaniu nie ma żadnych informacji — chociaż w Internecie pojawiają się plotki, że zależnie od konfiguracji, może być to nawet 500 km. Cena również pozostaje tajemnicą, lecz pierwsze modele mają zadebiutować już na przełomie roku. Co Wy na to?

Źródło: Ford

Źródło, grafika wyróżniająca: Ford