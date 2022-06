For All Mankind - pierwszy sezon za darmo na AppleTV+

Z okazji premiery 3. sezonu For All Mankind, Apple udostępniło na swojej platformie 1. sezon tej produkcji całkowicie za darmo. Jeśli zatem nie mieliście się jeszcze okazji zapoznać z alternatywną historią podboju kosmosu, to jest ku temu świetna okazja.

Pierwszy sezon For All Mankind za darmo

For All Mankind nie podbiło może listy najlepszych seriali ostatnich lat, ale wygląda na to, że tytuł ten cieszy się całkiem sporą popularnością, skoro Apple zrealizowało już 3 sezony tej produkcji. Osobiście nie miałem jeszcze okazji obejrzeć tego serialu, ale teraz nadarza się świetna okazja aby nadrobić zaległości. Z okazji premiery 3. sezonu, w aplikacji AppleTV+ można teraz za darmo obejrzeć cały pierwszy sezon. Nie wiemy jak długo potrwa ta promocja, więc lepiej nie odkładać tego na później. Tym bardziej, że alternatywna historia podboju Księżyca charakteryzuje się między innymi świetnymi zdjęciami. Dla miłośników kosmosu to wręcz pozycja obowiązkowa.

Jak możemy przeczytać w recenzji Pawła Winiarskiego:

For All Mankind to ciekawa wizja alternatywnej rzeczywistości. Dość bliskiej, bo opowiadającej historię amerykańskich astronautów z czasów lądowania pierwszego człowiek na Księżycu. I niby powinniśmy wszystko wiedzieć, ale jednak jest zupełnie inaczej - For All Mankind ma swoją historię, w której kosmiczny wyścig między USA, a ZSRR nigdy się nie skończył - ba, rozkręcił się w najlepsze. Walka o pierwsze lądowanie, później o pierwszą bazę. Kobiety astronauci, problem homoseksualizmu - sporo ciekawych i intrygujących wątków, jednak wszystkie znajdują w tej historii sens, o co w dzisiejszych serialach nie jest wcale łatwo.

Serial niestety powoli się rozkręca, ale według mojego redakcyjnego kolegi, warto przemęczyć się przez kilka pierwszych odcinków i dotrwać do końca. Wtedy podobno nie ma się już wątpliwości, że warto odpalić 2., a później pewnie i 3. sezon tej produkcji.