To miała być jedna z najgorętszych gier roku. Właśnie wylądowała w śmietniku

Seria Football Manager nie powinna być obca fanom gier wideo i piłki nożnej. Tworzona przez brytyjskie studio Sports Interactive i wydawana obecnie przez SEGA jest jedną z najbardziej znanych symulacji zarządzania drużyną piłkarską. Początkowo znaa jako Championship Manager z pierwszym tytułem wydanym już w 1992 r., a od 2004 roku funkcjonuje pod obecną nazwą. Gra pozwala graczom wcielić się w rolę menedżera klubu piłkarskiego, zarządzając niemal wszystkimi aspektami tego biznesu – zarówno od strony organizacji drużyny, jak i całą otoczką związaną z finansami klubowymi. Seria cieszyła się ogromną popularnością, choć wraz z kolejnymi jej odsłonami dotykała ją jedna przypadłość – stagnacja. To się miało zmienić w tym roku. Jak pisał Tomek Popielarczyk przy okazji recenzji Football Manager 2024:

Football Manager 2024 to ostatni taki Football Manager. Twórcy zapowiedzieli już, że w przyszłym roku gra przejdzie gruntowną przebudowę i będzie korzystać z silnika Unity. Co to oznacza w praktyce? Póki co możemy się tylko domyślać, ale można się spodziewać z całą pewnością pewnej wizualnej rewolucji, ale też i idących za nią wyzwań, jeśli chodzi o optymalizację.