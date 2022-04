Sytuacja z dostępnością filmów i seriali online jest dziś nieporównywalnie lepsza, aniżeli jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Pod wieloma względami taką różnicę można by określić popularnym powiedzeniem "niebo a ziemia", a jednak z łatwością wymienię tytuły, które wciąż są poza naszym zasięgiem. W przypadku seriali prowadzę nawet listę niedostępnych w Polsce produkcji i powoli wykreślam kolejne tytuły, bo okoliczności są coraz korzystniejsze. Niestety, seriale nie trafiają do wypożyczalni/sklepów pokroju CHILI, Rakuten czy iTunes/Apple TV. Bogata oferta filmowa usług w Polsce ma jednak pokaźne braki, jeśli chodzi o klasyki. Wiele filmów to nikomu nieznane produkcje, które wśród sugestii na Netfliksie, Prime Video czy innych platformach nie mają żadnych szans. Chodzi więc nie tylko o pojawienie się ich nad Wisłą, ale też odpowiednie wyeksponowanie i właściwe rekomendacje. Tym chce się zająć FlixClassic.

FlixClassic - klasyczne filmy na VOD za niecałe 13 zł miesięcznie

Nowa usługa VOD, działająca od kilku dni w Polsce, stawia właśnie na klasyki. W katalogu znajduje się prawie 300 filmów, każdy z nich jest dostępny w oryginalnej wersji językowej oraz polskiej (lektor lub napisy). FlixClassic to serwis VOD dla miłośników kina, którzy chcą poznać lub odkryć na nowo klasykę kinematografii z całego świata - czytamy w komunikacie promocyjnym, gdzie nie brakuje też informacji o tym, kto odpowiedzialny jest za dobieranie treści. Filmy selekcjonowane są przez kuratora programowego platformy Miłosza Stelmacha - filmoznawcę, krytyka filmowego oraz redaktora naczelnego czasopisma o tematyce filmowej „Ekrany”. Co tydzień pojawiać się mają nowe tytuły, a o różnorodności mają świadczyć plany dodawania produkcji rodem z kina czeskiego, węgierskiego, szwedzkiego i niemieckiego czy indyjskiego.

Cena miesięcznego dostępu do usługi wynosi 12,99 zł, natomiast za rok zapłacimy 129,90 zł - otrzymujemy więc 12 miesięcy w cenie 10. W chwili obecnej z FlixClassic można korzystać na komputerach i innych urządzeniach z przeglądarką internetową, urządzeniach mobilnych z iOS-em i Androidem, a wkrótce aplikacja FlixClassic ma trafić na smart TV. Jakie? Tego niestety nie wiemy, ale aplikacja/-je mają być na etapie certyfikacji.

FlixClassic wcześniej znany był jako Flixmojo

To, jak wygląda dziś FlixClassic, wynika z przeprowadzenia dłuższego eksperymentu o nazwie Flixmojo, o którym pisaliśmy pod koniec 2020 roku. Testy umożliwiły poznanie preferencji sympatyków kina oraz dopasowanie platformy pod ich potrzeby, dzięki czemu dzisiaj FlixClassic oferuje zmianę jakości odtwarzanego materiału, filtrowanie tytułów po nazwiskach twórców i aktorów, a także opcję zapisywania filmów na liście do obejrzenia. Marzymy o stworzeniu społeczności wokół kina gatunkowego, z którą będziemy mogli wspólnie poszerzać bibliotekę i rozwijać FlixClassic – tłumaczy Marcin Machnio, współtwórca platformy.

Jakość filmów i aplikacje FlixClassic - gdzie oglądać?

FlixClassic ma na siebie bardzo konkretny pomysł, a oprawa graficzna serwisu jest przyjemna dla oka. Ocena zawartości biblioteki nie jest łatwa, ponieważ dużo zależy od naszego gustu i rozeznania wśród klasyków, ale z drugiej strony może warto właśnie pozwolić kuratorom nakierować nas na to, co jest warte obejrzenia ich zdaniem, byśmy mogli poszerzyć horyzonty. Pod względem technicznym usługa wypada na tę chwilę całkiem w porządku. Wielka szkoda, że nie są jeszcze dostępne aplikacje na smart TV, a wobec odtwarzacza na www nie mam zbyt wielu zarzutów.

Przyczepić mógłbym się dziwnie cichą brzmiącej polskiej wersji audio w niektórych filmach (co może być winą dystrybutora, a nie twórców platformy) oraz braku szerszego wyboru wersji językowej (byśmy mogli przy każdym filmie dysponować oryginalnym audio, lektorem oraz napisami). Ze stabilnością serwisu nie doświadczyłem żadnych problemów i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Warto też wspomnieć, że FlixClassic wspiera profile i pozwala na jednoczesne odtwarzanie dwóch streamów. Co do jakości filmów, to standardem i maksymalną rozdzielczością jest Full HD 1080p z bitratem maksymalnym około 5 Mbps.

W dniach od 15 kwietnia do 29 kwietnia możecie aktywować dostęp do serwisu za darmo na 10 dni - odwiedźcie następujący adres: www.portal.flixclassic.pl do rejestracji.