Flash nareszcie umiera, ale spokojnie. Wciąż będziecie mogli uruchamiać gry tworzone w tej kosmicznej technologii

Doskonale pamiętam czasy, kiedy strona wykonana w (wówczas jeszcze) Macromedia Flash, albo chociaż jej drobne elementy korzystające z tamtejszych animacji, wywoływała efekt WOW. Ruszało się, błyszczało, oferowało coś więcej i pozwoliło się wyróżnić. Internet półtorej dekady temu wyglądał zupełnie inaczej, a sam kod w przeglądarce nie pozwalał uzyskać nawet 10% tak spektakularnych efektów jak obecnie. Ale z czasem Flash po prostu stał się za ciężki — a szybki rozwój HTML 5 i JavaScript zostawił go daleko w tyle. Technologia która niegdyś była wszechobecna (nawet YouTube jeszcze kilka lat temu miał przecież odtwarzacz oparty na Flashu!) zaczęła naturalnie umierać. Przestawały wspierać go przeglądarki, kolejni duzi gracze rezygnowali z jego wykorzystywania. Ale jakby nie patrzeć: to kawał historii, który warto zachować. I nie mam tu na myśli wyłącznie mniej lub bardziej kreatywnych stron internetowych, ale także ogromną bibliotekę gier. Te wszystkie cuda w które tysiące graczy zagrywało się na Facebooku, MiniClip i dziesiątkach innych miejsc to jednak kawał historii. Na szczęście nie brakuje zapaleńców którzy zadbali o to, by jak najwięcej z tych materiałów przetrwało: i wciąż można było je uruchomić.

Archiwum gier i animacji Flash: poznajcie Flashpoint Archive

Flashpoint to aplikacja za którą odpowiada firma BlueMaxima. Projekt działał od kilku lat – starając się na potęgę archiwizować i budować bazę flashowych treści, które z powodu „wyciągnięcia wtyczki” nie będą już tak łatwo dostępne jak dotychczas. W sumie twórcom udało się zgromadzić tam ponad siedemdziesiąt tysięcy (!) gier oraz ponad osiem tysięcy animacji. Tym co wyróżnia Flashpoint jest fakt, że nawet po tym gdy Adobe odłączy respirator dla swojego projektu — wszyscy zainteresowani wciąż będą mieć dostęp do tej imponującej bazy treści.