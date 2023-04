Mapy Google to niezwykle potężne narzędzie, które pozwala odnaleźć się nawet na drugim końcu świata. Google poświęca mu niezwykle dużo uwagi — i trudno się dziwić. Baza informacji do której mamy dostęp w ramach platformy jest przeogromna, tym samym stworzenie intuicyjnego systemu który pozwoli nam z nich wszystkich wygodnie korzystać nie jest sprawą łatwą. Firma regularnie wprowadza i "dostraja" rozmaite opcje. Dzisiejsza nowość wydaje się być zaskakująco mocno spóźniona — bo przecież to rozwiązanie z którego od lat korzystają chociażby... gry wideo. Ale lepiej późno niż wcale. Teraz nie będziemy już gubić pinezki na mapie nawet, jeśli będziemy jeździć palcem po mapie dalej, niż ustawa przewiduje.

Źródło: Depositphotos

Pinezka zawsze "widoczna". Oto nowość w Mapach Google

Pinezka ustawiania na Mapach Google to rzecz która jest tam dostępna od kiedy pamiętam. Jednak przez przewijając mapę — łatwo było ją zgubić. Teraz Google przygotowuje nowość, dzięki której będzie ona działała podobnie jak w grach wideo — na krawędzi ekranu z odpowiedniego kierunku będziemy mogli obserwować gdzie jest nasza pinezka — nawet jeśli się od niej znacznie odsuniemy. Myślę, że nawiązanie do gier wideo jest tutaj najbardziej intuicyjnym — bo te wykorzystują taki sposób nawigacji od lat, by wskazać graczom w jakim kierunku mają podążać.

U mnie ani na Androidzie ani na iPhone opcja nie jest jeszcze dostępna — ale pierwsi użytkownicy mogą cieszyć się już tą nowością. To świeżynka którą Google wciąż jeszcze dopracowuje — i jeżeli nie chcecie wyznaczać tras, a chcecie mieć wskazane miejsce zawsze na oku — to jedna z tych nowości, które z pewnością przyjmiecie z otwartymi ramionami.

Zdjęcie: Depositphotos.com

Źródło